Де студенти можуть підзаробити влітку Сьогодні 21:04 — Особисті фінанси

Студентка працює влітку в кав'ярні

Літні канікули для молоді та студентів стають не лише часом відпочинку, а й можливістю отримати перший досвід роботи. Для студентів, які хочуть працювати лише влітку, на ринку доступно майже 6 тисяч вакансій із дистанційною роботою та понад 11 тисяч пропозицій із неповною зайнятістю.

Про це повідомила Держслужба зайнятості. Там заявили, що уього року через Службу зайнятості майбутню роботу шукали 7,7 тисячі молодих людей віком до 22 років.

Які сфери найчастіше обирає молодь

Все більше роботодавців пропонують вакансії для учнів і студентів, забезпечуючи гнучкий графік, який можна поєднувати з навчанням та відпочинком. Молоді люди можуть як отримати досвід за майбутньою спеціальністю, так і спробувати себе в інших сферах.

Серед молоді до 22 років, яка шукала роботу через Службу зайнятості, найпопулярнішими стали:

сфера торгівлі — 2,1 тисяча людей або понад 27%;

переробна промисловість — 1,3 тисячі осіб або майже 17%;

готельний бізнес та сфера харчування — 1,1 тисячі людей або 14%.

З початку року послугами Служби зайнятості також скористалися майже 250 неповнолітніх шукачів роботи віком до 18 років. Із них 150 уже працевлаштовано. Найчастіше підлітки обирали вакансії баристи, офіціанта, продавця та помічника кухаря. Крім того, молодь активно користувалася профорієнтаційними та консультаційними послугами для вибору майбутньої освіти й професії.

Де зараз найбільше вакансій

Сезонні зміни на ринку праці сприяли зростанню кількості вакансій у низці галузей. Найбільше пропозицій додалося:

у будівництві — на 48%;

у сфері кафе та ресторанів — на 37%;

у транспортній галузі — на 27%;

у торгівлі — на 18%;

у сільському господарстві — на 15%.

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Як приклад у Держслужбі зайнятості навели компанію Auchan Україна, що пропонує молоді від 16 років роботу продавцями та комплектувальниками з гнучким графіком. Працівники можуть працювати кілька годин на день, у вихідні або під час літніх канікул. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, заробітну плату від 18 070 грн до оподаткування, премії, бонуси та підтримку наставника. Для студентів старших курсів також доступні вакансії заступників і керівників відділів магазинів за наявності відповідних знань та навичок.

У Службі зайнятості нагадують, що фахівці центрів зайнятості можуть допомогти молодим людям підібрати вакансію відповідно до їхніх потреб, запропонувати короткострокове навчання та надати консультації щодо вибору професійного шляху.

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