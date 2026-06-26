Стажировка и практика часто становятся первым опытом работы для студентов и молодых специалистов. В то же время работодатели не всегда правильно оформляют такие форматы сотрудничества, поэтому стажировка иногда фактически превращается в полноценную работу без оплаты и гарантий. Юристы для robota.ua объяснили, в каких случаях это законно, а когда считается нарушением.
Когда стажировка и практика должны оплачиваться
Стажировка не всегда оплачиваемая. Оплата предусмотрена только в том случае, если человек фактически выполняет рабочие обязанности или производственные задания. Если же стажировка носит обучающий характер и не предполагает реальной работы, она может быть безвозмездной.
Практика студентов также не имеет единого правила оплаты. Она зависит от условий учебного заведения и работодателя. В некоторых случаях практика может оплачиваться, но часто она является частью учебного процесса и не предусматривает зарплату.
Особые условия для несовершеннолетних и работодателей
Несовершеннолетние могут проходить стажировку и работать, но для них действуют дополнительные ограничения. Их нельзя привлекать в ночные смены, на тяжелых работах или к работе во вредных условиях. Также для них установлено сокращенное рабочее время.
Если работодатель маскирует работу под стажировку без оформления, это может иметь последствия. Такие действия могут квалифицироваться как незаконный допуск к работе без трудового договора.
За это предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от 8500 до 17 000 гривен.