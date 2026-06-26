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Практика и стажировка — должна ли оплачиваться работа

Личные финансы
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Стажеры в офисе
Стажеры в офисе
Стажировка и практика часто становятся первым опытом работы для студентов и молодых специалистов. В то же время работодатели не всегда правильно оформляют такие форматы сотрудничества, поэтому стажировка иногда фактически превращается в полноценную работу без оплаты и гарантий. Юристы для robota.ua объяснили, в каких случаях это законно, а когда считается нарушением.

Когда стажировка и практика должны оплачиваться

Стажировка не всегда оплачиваемая. Оплата предусмотрена только в том случае, если человек фактически выполняет рабочие обязанности или производственные задания. Если же стажировка носит обучающий характер и не предполагает реальной работы, она может быть безвозмездной.
Создано с помощью ИИ<br>
Создано с помощью ИИ
Практика студентов также не имеет единого правила оплаты. Она зависит от условий учебного заведения и работодателя. В некоторых случаях практика может оплачиваться, но часто она является частью учебного процесса и не предусматривает зарплату.
Важно понимать разницу между форматами:
  • стажировка — это ознакомление с работой или обучение на практике;
  • практика — часть образовательной программы;
  • работа — исполнение обязанностей по трудовому договору с оплатой.
Если во время стажировки человек фактически выполняет работу, это может считаться трудовыми отношениями.

Как должна быть оформлена стажировка

Стажеры не могут допустить к работе без оформления документов. Обязательно должен быть договор о стажировке, индивидуальная программа и назначенный руководитель или наставник.
Стажер должен выполнять только те задачи, которые прописаны в программе. Выход за ее пределы может свидетельствовать о том, что человек фактически работает как штатный работник.
Если компания привлекает стажера к полноценной работе без оформления трудового договора, то это может считаться скрытыми трудовыми отношениями. В таком случае работодатель нарушает закон.
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Должны ли платить и какие гарантии

Оплата производственной или преддипломной практики зависит от конкретных условий. Она может быть как оплачиваемой, так и нет — это определяется договоренностями между сторонами.
Стажировка также может быть оплачиваемой, если человек выполняет реальную работу. В этом случае она должна быть официально оформлена и получать заработную плату.
Если стажер работает официально и за него уплачиваются взносы, он имеет право на:
  • больничные;
  • отпуск;
  • другие социальные гарантии.
Если же стажировка проходит только как часть обучения без трудового договора, то таких прав нет.
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Особые условия для несовершеннолетних и работодателей

Несовершеннолетние могут проходить стажировку и работать, но для них действуют дополнительные ограничения. Их нельзя привлекать в ночные смены, на тяжелых работах или к работе во вредных условиях. Также для них установлено сокращенное рабочее время.
Если работодатель маскирует работу под стажировку без оформления, это может иметь последствия. Такие действия могут квалифицироваться как незаконный допуск к работе без трудового договора.
За это предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от 8500 до 17 000 гривен.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаЗарплата
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