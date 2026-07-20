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Sense Bank признан лучшим цифровым банком для МПБ в Украине по версии Euromoney Awards for Excellence 2026
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