Можно ли зарегистрировать автомобиль и мотоцикл, полученные в качестве гуманитарной помощи — объяснение
Можно ли зарегистрировать два транспортных средства
Как поставить транспортное средство на временный государственный учет
- заявление военнослужащего — приобретателя транспортного средства (печатается в сервисном центре МВД по установленному образцу);
- паспорт с отметкой о регистрации местожительства (или ID-карта и выписка о местожительстве);
- документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера);
- документ, подтверждающий прохождение военной службы приобретателем (справка по воинской части);
- акт приемки-передачи транспортного средства, являющегося гуманитарной помощью;
- электронную декларацию о перечне признаваемых гуманитарной помощью товаров (утвержденную постановлением КМУ № 953 от 05.09.2023 или постановлением КМУ № 174 от 01.03.2022).
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