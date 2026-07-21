Можно ли зарегистрировать автомобиль и мотоцикл, полученные в качестве гуманитарной помощи — объяснение Сегодня 05:33

Если военнослужащий получил в качестве гуманитарной помощи автомобиль и мотоцикл или несколько транспортных средств других категорий, временный государственный учет может быть осуществлен только в одном из них.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Порядок временного государственного учета транспортных средств, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи для нужд военнослужащих, регулируется постановлением Кабинета Министров Украины № 1235, которое внесло изменения в постановление КМУ № 584 от 10 мая 2022 года.

Можно ли зарегистрировать два транспортных средства

Если военнослужащий получил в качестве гуманитарной помощи автомобиль и мотоцикл, поставить на временный государственный учет оба транспортных средства на одного человека невозможно. Это предусмотрено действующим законодательством.

«Действующее законодательство предусматривает временный государственный учет только одного транспортного средства на одного военнослужащего, независимо от его вида», — говорится в сообщении.

Как поставить транспортное средство на временный государственный учет

Для получения услуги необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и подать:

заявление военнослужащего — приобретателя транспортного средства (печатается в сервисном центре МВД по установленному образцу);

паспорт с отметкой о регистрации местожительства (или ID-карта и выписка о местожительстве);

документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера);

документ, подтверждающий прохождение военной службы приобретателем (справка по воинской части);

акт приемки-передачи транспортного средства, являющегося гуманитарной помощью;

электронную декларацию о перечне признаваемых гуманитарной помощью товаров (утвержденную постановлением КМУ № 953 от 05.09.2023 или постановлением КМУ № 174 от 01.03.2022).

После завершения процедуры транспортное средство получает номера и временный регистрационный талон.

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