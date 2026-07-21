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Бизнес-издание «Первый Бизнесовый» провело бизнес-бранч, который объединил лидеров украинского бизнеса

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Бизнес-издание «Первый Бизнесовый» провело бизнес-бранч, который объединил лидеров украинского бизнеса
Бизнес-издание «Первый Бизнесовый» провело бизнес-бранч, который объединил лидеров украинского бизнеса
14 июля в ресторане Veranda on the River бизнес-издание «Первый бизнес | BIZ» провело бизнес-бранч «Экономика смелых. Решение нового времени», которое стало платформой для открытого диалога между собственниками бизнеса, CEO, топ-менеджерами, инвесторами, маркетологами, HR-специалистами и экспертами.
В условиях войны и экономической нестабильности украинский бизнес требует не только быстрых решений, но и профессионального обмена опытом, новых партнерств и практических кейсов. Именно такой платформой стал бизнес-бранч.
Организаторы мероприятия Виктория Штейнберг и Юрий Атанов подчеркнули, что главная цель — создать пространство для открытого диалога, обмена опытом и поиска эффективных решений для развития украинского бизнеса.
«Мы стремились создать не просто событие, а площадку для честных разговоров, практических кейсов и новых партнерств. Несмотря на войну, украинский бизнес продолжает инвестировать, создавать рабочие места и развивать страну. Именно это и есть настоящая экономика смелых», — отметили организаторы
Программу открыла Екатерина Тюря, HRD ресторанов Veranda, Fenix ​​и Oishi Ba, с темой содержания команд в условиях кадрового дефицита. Она подчеркнула, что внутренний бренд работодателя, развитие сотрудников и безопасные условия труда становятся ключевыми факторами стабильности бизнеса.
Об ответственном бизнесе как составляющей развития страны говорила Юлия Завалишина, директор по корпоративным вопросам и коммуникациям Киевстар. Она рассказала о КСО-стратегии компании, поддержке ВСУ, медицинской системы, образования, ветеранов, инклюзии, пострадавших от войны и цифровой доступности, отметив, что общий объем помощи Украине уже превысил 5,1 млрд грн. Также среди ключевых проектов — «Нам здесь жить», который реализуется совместно с Фондом «Вернись живым», «Детская надежда» с платформой dobro.ua и грантовая программа для талантливой молодежи «Амбициозные». Главный принцип компании — ответственный бизнес должен не только помогать, но и объединять людей ради восстановления и развития Украины.
Бизнес-издание «Первый Бизнесовый» провело бизнес-бранч, который объединил лидеров украинского бизнеса
Артем Гончаренко, руководитель Института ветеранов КНУБА, акцентировал внимание на интеграции ветеранов в современную экономику, а психолог, кандидат наук Анна Калантерная рассказала о психологических барьерах масштабирования бизнеса и роли мышления руководителя в развитии компании.
Бизнес-издание «Первый Бизнесовый» провело бизнес-бранч, который объединил лидеров украинского бизнеса
Одним из главных событий стала панельная дискуссия «Корпоративное управление: советы директоров и независимые директора как инструмент устойчивости» с участием Надежды Шуляк (модератор), Ольги Романовой (AB InBev Efes Ukraine), Сергея Наумова (Национальная ассоциация банков Украины) и Елены Деревянко (PR-Service Agency). Участники подчеркнули, что эффективное корпоративное управление, стратегическое планирование, управление рисками и развитие человеческого капитала являются основой долгосрочной устойчивости.
Бизнес-издание «Первый Бизнесовый» провело бизнес-бранч, который объединил лидеров украинского бизнеса
Во время панели «Медиастратегии и PR: внимание, влияние и репутация», которую модерировал Дмитрий Чепур (Mind UA), своими кейсами и опытом поделились Дмитрий Самолюк («Ми — Україна», «Ми Україна+»), Валентина Йовенко (сеть аптек «9−1-1»), Оксана Кононова (LOOQME), Виктория Мартинюк (PointeR) та Сергей Демченко (компания АТБ). Спикеры обсудили управление репутацией, кризисные коммуникации, доверие к брендам и роль искусственного интеллекта в современных коммуникациях.
Бизнес-издание «Первый Бизнесовый» провело бизнес-бранч, который объединил лидеров украинского бизнеса
Завершила программу панельная дискуссия «Маркетинг смелых: как строить бренд, когда ресурсы ограничены» под модерацией Алины Смышляк-Бороды (Kormotech). К обсуждению присоединились Борис Цомая (CMO компании «РИЭЛ»), Виктор Иванченко (Megapolis+), Виктория Жежера (COMINBANK) и Виктория Середа (сеть книжных магазинов «Сенс»). Участники говорили о маркетинге как инвестиции, эффективности аналитики, силе партнерств, качественном контенте и построении сильных брендов даже в условиях ограниченных ресурсов.
Кроме деловой программы, организаторы подготовили для гостей розыгрыш ценных подарков от партнеров мероприятия. Участники имели возможность выиграть изысканные серьги с натуральным жемчугом Акойя от японского ювелирного бренда Yamagiwa, а также стильный мужской браслет от итальянского бренда Comete Uomo — второй линии всемирно известного бренда Baraka. Розыгрыш стал приятным завершением бизнес-бранча, подарив участникам позитивные эмоции и еще один повод для неформального общения и нетворкинга.
Бизнес-издание «Первый Бизнесовый» провело бизнес-бранч, который объединил лидеров украинского бизнеса
Партнеры мероприятия : Veranda on the River, Maison Castel, Principessa Jewellery Group, Yamagiwa, BARAKA, AB InBev Efes Ukraine, Киевстар, Сеть аптек «9−1-1», Анна Калантерная, Моршинская
Информационные партнеры : «Мы-Украина+», «Мы-Украина», 33 канал, Mind UA, телеканал «Прямой», медиахолдинг «Апостроф», «Комментарии», Delo.ua, «Минфин», Finance.ua, SPEKA, The Page, «Деловая столица Business PRO, Studio my Dreams, GLORY Magazine, Best People Club, BUT.IN.UA, Super Lady, Infovision, ProfBuild, Megapolis+
«Первый бизнес | BIZ» — платформа для тех, кто принимает решение. Именно здесь встречаются лидеры, рождаются новые идеи и формируются партнерства, которые меняют украинский бизнес.
По материалам:
Finance.ua
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