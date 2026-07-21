Бизнес-издание «Первый Бизнесовый» провело бизнес-бранч, который объединил лидеров украинского бизнеса Сегодня 12:20

Бизнес-издание «Первый Бизнесовый» провело бизнес-бранч, который объединил лидеров украинского бизнеса

Veranda on the River бизнес-издание ««Экономика смелых. Решение нового времени», которое стало платформой для открытого диалога между собственниками бизнеса, CEO, топ-менеджерами, инвесторами, маркетологами, HR-специалистами и экспертами. 14 июля в ресторанебизнес-издание « Первый бизнес | BIZ » провело бизнес-бранч, которое стало платформой для открытого диалога между собственниками бизнеса, CEO, топ-менеджерами, инвесторами, маркетологами, HR-специалистами и экспертами.

В условиях войны и экономической нестабильности украинский бизнес требует не только быстрых решений, но и профессионального обмена опытом, новых партнерств и практических кейсов. Именно такой платформой стал бизнес-бранч.

Организаторы мероприятия Виктория Штейнберг и Юрий Атанов подчеркнули, что главная цель — создать пространство для открытого диалога, обмена опытом и поиска эффективных решений для развития украинского бизнеса.

«Мы стремились создать не просто событие, а площадку для честных разговоров, практических кейсов и новых партнерств. Несмотря на войну, украинский бизнес продолжает инвестировать, создавать рабочие места и развивать страну. Именно это и есть настоящая экономика смелых», — отметили организаторы

Программу открыла Екатерина Тюря, HRD ресторанов Veranda, Fenix ​​и Oishi Ba, с темой содержания команд в условиях кадрового дефицита. Она подчеркнула, что внутренний бренд работодателя, развитие сотрудников и безопасные условия труда становятся ключевыми факторами стабильности бизнеса.

Об ответственном бизнесе как составляющей развития страны говорила Юлия Завалишина, директор по корпоративным вопросам и коммуникациям Киевстар. Она рассказала о КСО-стратегии компании, поддержке ВСУ, медицинской системы, образования, ветеранов, инклюзии, пострадавших от войны и цифровой доступности, отметив, что общий объем помощи Украине уже превысил 5,1 млрд грн. Также среди ключевых проектов — «Нам здесь жить», который реализуется совместно с Фондом «Вернись живым», «Детская надежда» с платформой dobro.ua и грантовая программа для талантливой молодежи «Амбициозные». Главный принцип компании — ответственный бизнес должен не только помогать, но и объединять людей ради восстановления и развития Украины.

Артем Гончаренко, руководитель Института ветеранов КНУБА, акцентировал внимание на интеграции ветеранов в современную экономику, а психолог, кандидат наук Анна Калантерная рассказала о психологических барьерах масштабирования бизнеса и роли мышления руководителя в развитии компании.

Одним из главных событий стала панельная дискуссия «Корпоративное управление: советы директоров и независимые директора как инструмент устойчивости» с участием Надежды Шуляк (модератор), Ольги Романовой (AB InBev Efes Ukraine), Сергея Наумова (Национальная ассоциация банков Украины) и Елены Деревянко (PR-Service Agency). Участники подчеркнули, что эффективное корпоративное управление, стратегическое планирование, управление рисками и развитие человеческого капитала являются основой долгосрочной устойчивости.

Во время панели «Медиастратегии и PR: внимание, влияние и репутация», которую модерировал Дмитрий Чепур (Mind UA), своими кейсами и опытом поделились Дмитрий Самолюк («Ми — Україна», «Ми Україна+»), Валентина Йовенко (сеть аптек «9−1-1»), Оксана Кононова (LOOQME), Виктория Мартинюк (PointeR) та Сергей Демченко (компания АТБ). Спикеры обсудили управление репутацией, кризисные коммуникации, доверие к брендам и роль искусственного интеллекта в современных коммуникациях.

Завершила программу панельная дискуссия «Маркетинг смелых: как строить бренд, когда ресурсы ограничены» под модерацией Алины Смышляк-Бороды (Kormotech). К обсуждению присоединились Борис Цомая (CMO компании «РИЭЛ»), Виктор Иванченко (Megapolis+), Виктория Жежера (COMINBANK) и Виктория Середа (сеть книжных магазинов «Сенс»). Участники говорили о маркетинге как инвестиции, эффективности аналитики, силе партнерств, качественном контенте и построении сильных брендов даже в условиях ограниченных ресурсов.

Кроме деловой программы, организаторы подготовили для гостей розыгрыш ценных подарков от партнеров мероприятия. Участники имели возможность выиграть изысканные серьги с натуральным жемчугом Акойя от японского ювелирного бренда Yamagiwa, а также стильный мужской браслет от итальянского бренда Comete Uomo — второй линии всемирно известного бренда Baraka. Розыгрыш стал приятным завершением бизнес-бранча, подарив участникам позитивные эмоции и еще один повод для неформального общения и нетворкинга.

«Первый бизнес | BIZ» — платформа для тех, кто принимает решение. Именно здесь встречаются лидеры, рождаются новые идеи и формируются партнерства, которые меняют украинский бизнес.

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