0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В январе-июне на соцзащиту украинцев направлено 218,4 млрд гривен

Казна и Политика
18
В январе-июне на соцзащиту украинцев направлено 218,4 млрд гривен
В январе-июне на соцзащиту украинцев направлено 218,4 млрд гривен
В I полугодии 2026 года своевременно и в полном объеме профинансированы социальные расходы Минсоцполитики.
Всего в январе-июне на это направлено 218,4 млрд гривен.

Денежные средства были направлены на следующие направления

В январе-июне на соцзащиту украинцев направлено 218,4 млрд гривен
«Полгода подряд мы удерживаем стопроцентное и бесперебойное финансирование социальных обязательств государства. Это принципиальная позиция Минфина: социальная поддержка не может зависеть от сложности бюджетного года, особенно когда речь идет о пенсионерах, детях, людях с инвалидностью, внутренне перемещенных лицах, других уязвимых категориях населения», — отметил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems