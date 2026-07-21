В январе-июне на соцзащиту украинцев направлено 218,4 млрд гривен
Денежные средства были направлены на следующие направления
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