В январе-июне на соцзащиту украинцев направлено 218,4 млрд гривен Сегодня 16:12 — Казна и Политика

В январе-июне на соцзащиту украинцев направлено 218,4 млрд гривен

В I полугодии 2026 года своевременно и в полном объеме профинансированы социальные расходы Минсоцполитики.

Всего в январе-июне на это направлено 218,4 млрд гривен.

Денежные средства были направлены на следующие направления

«Полгода подряд мы удерживаем стопроцентное и бесперебойное финансирование социальных обязательств государства. Это принципиальная позиция Минфина: социальная поддержка не может зависеть от сложности бюджетного года, особенно когда речь идет о пенсионерах, детях, людях с инвалидностью, внутренне перемещенных лицах, других уязвимых категориях населения», — отметил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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