ПАРТНЕРСКАЯ
Кредитный портфель Идея Банка за 6 месяцев 2026 года увеличился на 1,6 млрд грн до более 8,6 млрд грн
Уважаемый читатель!
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Поделиться новостью
Также по теме
Банкиры назвали идеальную стратегию сбережений для украинцев
ПартнерскаяПомощь украинцам за рубежом в 2026 году: об этих изменениях следует знать
Почти 100 тысяч должностных лиц скрыли 445,5 тысяч деклараций за 10 лет
В Украине усиливают финансовую ответственность за несвоевременную оплату электроэнергии — детали
Более 33% вкладов украинцы держат в валюте (инфографика)
После ЕС согласовали 21-й пакет санкций против рф