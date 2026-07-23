ПАРТНЕРСКАЯ Кредитный портфель Идея Банка за 6 месяцев 2026 года увеличился на 1,6 млрд грн до более 8,6 млрд грн Сегодня 12:45

Кредитный портфель Идея Банка за 6 месяцев 2026 года увеличился на 1,6 млрд грн до более 8,6 млрд грн

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