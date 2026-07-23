Почти 100 тысяч должностных лиц скрыли 445,5 тысяч деклараций за 10 лет Сегодня 12:24 — Личные финансы

Самую большую часть декларантов со скрытыми декларациями составляют военнослужащие

99 087 декларантов скрыли 445 536 деклараций из публичного доступа за 2015−2026 годы.

Такие данные обнародовал Опендатабот на основе открытых данных Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Чаще всего скрывали декларации за 2016−2020 годы

Больше всего скрытых деклараций приходится на 2016 год — 94 968 документов, или почти каждая пятая скрытая декларация. Еще 72 068 деклараций касаются 2020 года.

В то же время именно в эти годы было подано больше всего деклараций. Доля скрытых документов за 2016 год составляет 9%, а за 2020 год — 8%. Для сравнения среди деклараций, поданных в период полномасштабной войны, скрыто около 2%.

В общей сложности один декларант в среднем скрыл 4−5 деклараций. Это связано с тем, что после получения права на сокрытие из открытого доступа могут исключить все декларации человека независимо от года их предоставления.

Чаще всего скрывали декларации за 2016−2020 годы, opendatabot.ua

НАПК не проверяет обоснованность оснований для сокрытия

В ответ на запрос Опендатабота в НАПК сообщили, что агентство не ведет отдельной статистики по количеству скрытых деклараций или декларантов.

Также в НАПК отметили, что не проверяют обоснованность причин для сокрытия деклараций. Агентство только выполняет представление государственных органов, руководители которых инициируют исключение документов из Единого государственного реестра деклараций.

Сам декларант не может самостоятельно скрыть или повторно открыть свою декларацию. Возвратить ее к открытому доступу может только тот орган, который ранее подал соответствующее обращение.

Более половины скрытых деклараций принадлежит военнослужащим

Наибольшую часть декларантов со скрытыми декларациями составляют военнослужащие Вооруженных сил Украины — более 50,2 тыс. человек.

К другим категориям относятся:

работники Национальной полиции — 16,4 тыс. человек;

представители городских советов — 2,5 тыс.;

работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям — 2,5 тыс.;

работники Государственной налоговой службы — 1,3 тыс. человек.

Более половины скрытых деклараций принадлежит военнослужащим, opendatabot.ua

Как работает механизм сокрытия деклараций

Механизм извлечения деклараций по открытому доступу появился после возобновления электронного декларирования в конце 2023 года. Его ввели из-за рисков, которые полномасштабная война создала для военнослужащих, правоохранителей и других должностных лиц. Если публикация декларации может подвергнуть угрозе безопасность человека или его семьи, документ могут временно убрать из открытого реестра.

Сам декларант этого сделать не может. Сначала соответствующий государственный орган, военная часть или другое уполномоченное учреждение должны обратиться в НАПК и обосновать риски. После этого агентство принимает решение, изымать ли декларацию по публичному доступу.

Сначала право инициировать сокрытие деклараций получили, прежде всего, силовые органы — Министерство обороны, МВД, Главное управление разведки (ГУР), Управление государственной охраны (УГО), Госспецсвязь и другие структуры сектора безопасности. В то же время порядок НАПК позволяет обращаться с такими представлениями и другим государственным органам. Главное условие — доказать, что обнародование декларации может создать угрозу для декларанта или его семьи. Фактически, сегодня такой возможностью может воспользоваться почти любой государственный орган.

«Сам механизм выглядит вполне логичным в условиях войны. В то же время его эффективность именно для уже опубликованных деклараций вызывает дискуссии. Открытые декларации уже не содержат адресов проживания, налоговых номеров или других прямых персональных идентификаторов. Кроме того, многие декларации годами находились в открытом доступе. Поэтому исключение документа из государственного реестра не означает, что информация полностью исчезла из публичного пространства», — отметили в Опендатабот.

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