Кто в Германии обязан подать налоговую декларацию Сегодня 09:33 — Личные финансы

Налоговая декларация в Германии

В Германии часть налогоплательщиков должна подать налоговую декларацию за 2025 год до 31 июля 2026 года. В то же время для отдельных категорий граждан действуют более длительные сроки, а те, кто подает декларацию добровольно, могут сделать это в течение четырех лет.

Об этом сообщает Ausnews.de.

Большинство налогоплательщиков могут самостоятельно подать декларацию через официальный портал ELSTER или воспользоваться специализированными программами для заполнения налоговой отчетности.

В сложных ситуациях, в частности, при наличии значительных инвестиционных доходов или собственного бизнеса, целесообразно обратиться к налоговому консультанту.

Кто обязан подать декларацию до 31 июля

Подать налоговую декларацию до 31 июля 2026 года должны налогоплательщики, для которых это обязанность согласно законодательству.

В частности, декларацию должны подать:

лица, которые в течение года получили более 410 евро социальных выплат, в том числе пособие по безработице, больничные, пособие по уходу за ребенком или выплаты по программе сокращенного рабочего времени (Kurzarbeitergeld);

работники, одновременно работавшие у двух или более работодателей;

супруги, использующие комбинацию налоговых классов III/V или IV/IV с фактором;

самозанятые лица и предприниматели;

работники, которым работодатель учитывал индивидуальные налоговые льготы;

налогоплательщики, получившие официальное требование от налоговой службы (Finanzamt) подать декларацию.

Если декларацию готовит налоговый консультант или специализированное объединение по налогообложению, конечный срок ее подачи продлевается до 1 марта 2027 года.

Те, кто не обязан подавать декларацию, могут сделать это добровольно. В этом случае декларацию за 2025 год можно подать до 31 декабря 2029 года.

В каких случаях можно получить возврат налога

По статистике, около 87% налоговых деклараций завершаются возвратом излишне уплаченного налога. Средний размер возмещения составляет около 1240 евро.

Чаще всего возврат налога можно получить, если при заполнении декларации учесть:

расходы на дорогу к работе;

расходы на рабочее оборудование, в том числе компьютер, стол и другие необходимые вещи;

расходы на детский сад или группу продленного дня;

пожертвования, церковный налог, пенсионные и страховые взносы;

расходы на лечение или уход, которые не покрыла страховая компания;

оплату услуг мастеров или домашнего персонала.

Что грозит за просрочку

Если налогоплательщик обязан был подать декларацию, но не сделал этого до 31 июля, ему грозит штраф.

Минимальный размер штрафа составляет 25 евро за каждый месяц просрочки.

В более сложных случаях налоговая служба может самостоятельно определить сумму налога к уплате или применить дополнительные санкции в соответствии с законодательством.

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