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Где украинские студенты видят свое будущее — в Украине или за границей

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Девушка с флагом Украины
Девушка с флагом Украины
Несмотря на войну и возможность строить карьеру за рубежом, большинство украинских студентов планируют остаться в стране после завершения учебы. В то же время региональные отличия оказались весьма существенными: больше всего потенциальных эмигрантов среди опрошенных — в Киеве.
Такие результаты получили аналитики компании Grc.ua в рамках проекта «Барометр рынка труда». Они исследовали, где студенты планируют жить и работать после получения образования.

Сколько планируют остаться в Украине

В общей сложности 84,2% опрошенных студентов заявили, что после завершения учебы хотят жить и работать в Украине. Таким образом, большинство молодежи, получающей образование в отечественных вузах, связывает свое будущее именно с Украиной.
Где украинские студенты видят свое будущее — в Украине или за границей
В то же время, результаты отличаются в зависимости от региона.
  • Киев — 70,9% студентов планируют будущее в Украине, в то время как 29,1% хотят учиться за границей и не возвращаться.
  • Западный регион — 100% опрошенных видят свое будущее в Украине.
  • Центральный регион — 100%.
  • Южный регион — 100%.
В исследовании не было опрошенных студентов из Восточного региона и категории «Другое».
Таким образом именно Киев стал единственным среди представленных регионов, где часть студентов четко заявила о намерении уехать за границу и не возвращаться. Их доля составляет 29,1%.

Рынок труда нуждается в молодых специалистах

На фоне дефицита кадров, украинские работодатели пытаются создавать условия, которые помогут молодежи начать карьеру еще во время учебы. Речь идет, в частности, о программах стажировки, первом рабочем месте и гибком графике.
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«В 2026 году сохранение молодых специалистов внутри страны — это вопрос национальной безопасности и экономической выживаемости», — отметила генеральный директор GRC.UA Марина Маковей.
По ее словам, тот факт, что большинство студентов видят свое будущее в Украине, является сигналом для государства и работодателей. По мнению Маковей, качественные первые рабочие места, достойная оплата труда и понятные возможности карьерного развития могут помочь превратить намерения молодежи в реальный вклад в экономику страны.
Исследования провели среди 6160 соискателей из разных регионов Украины. Опрос имел целью определить, в частности, долю студентов и их планы относительно дальнейшего проживания и трудоустройства в Украине или за рубежом.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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