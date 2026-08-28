НБУ рассказал о надзоре за Сенс Банком в 2022—2026 годах — что обнаружили Сегодня 11:00

НБУ

Национальный банк заявил о последовательных надзорных действиях в отношении Сенс Банка в течение 2022−2026 годов. За это время регулятор провел 12 проверок, Комитет принял более 100 решений по банку, а по результатам надзорных действий было направлено 21 сообщение в правоохранительные и другие государственные органы.

Об этом говорится в отчете Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, который рассмотрело Правление Национального банка.

НБУ провел 12 проверок Сенс Банка

В НБУ отметили, что Сенс Банк в течение последних лет, в частности после национализации, находился под усиленным надзором регулятора.

Национальный банк проводил проверки соблюдения требований финансового мониторинга, банковского, валютного и санкционного законодательства. По их результатам регулятор применял меры воздействия, в том числе штрафы и письменные оговорки, а также сообщал акционеру и соответствующим государственным органам о результатах проверок в пределах своих полномочий.

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В целом НБУ провел следующие проверки Сенс Банка:

3 инспекционные проверки соблюдения требований банковского законодательства,

6 проверок в сфере финансового мониторинга,

3 проверки соблюдения санкционного и валютного законодательства.

По словам НБУ, именно вторая инспекционная проверка, завершенная в апреле 2025 г., выявила значительный массив ранее неизвестных конфиденциальных протоколов коллегиальных органов Сенс Банка. Об этом регулятор сообщил правоохранительным органам.

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В регуляторе подчеркнули, что анализ выявленных данных продолжается.

«Анализ значительного массива выявленных данных по непрозрачной управленческой практике бывшего Альфа Банка, которые применялись начиная, по меньшей мере, с 2013 года, продолжается», — говорится в заявлении Правления НБУ.

В Нацбанке добавили, что эти материалы используются Министерством юстиции Украины при подготовке к рассмотрению в международном арбитраже дела, инициированного бывшими подсанкционными собственниками.

НБУ хочет обсудить ситуацию с правительством

Для более широкого и прозрачного освещения вопросов, связанных с Сенс Банком, НБУ планирует инициировать их рассмотрение на ближайшем заседании Совета по финансовой стабильности с участием правительства и Министерства финансов.

В то же время, Национальный банк ожидает от правительства как акционера неотложных действий для возобновления полноценной работы органов управления банка.

В частности, речь идет о доформировании наблюдательного совета путем назначения представителей государства и независимых членов, а также об отстранении или ином устранении работников банка, фигурирующих в обнародованной НАБУ информации.

НБУ заявил об открытости к контролю со стороны парламента

Правление Национального банка также подчеркнуло, что независимость центрального банка должна сочетаться с подотчетностью.

«НБУ открыт для парламентского контроля, предметной критики и проверки своих действий», — заявили в регуляторе.

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По информации НБУ, подробный отчет о надзорных действиях уже направили правительству и членам Временной следственной комиссии Верховной Рады.

В то же время в Нацбанке подчеркнули, что решение регулятора должно приниматься на основе проверенных фактов и в соответствии с законодательством.

«Национальный банк действовал, действует и далее будет действовать исключительно в пределах своих полномочий и в соответствии с законом», — говорится в заявлении.

В НБУ также отметили, что публичные намеки на возможность единоличного влияния и попытки персонализировать ответственность за действия по Сенс Банку были опровергнуты всеми членами Комитета.

Правление НБУ заявило, что в дальнейшем готово проверять каждый конкретный факт, а также передавать или получать соответствующие материалы в рамках взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами.

Кабмин назначил членом наблюдательного совета Сенс Банка бывшую главу банковского надзора НБУ Дегтяреву

Позже стало известно, что Кабинет Министров назначил Наталью Дегтяреву представительницей государства в наблюдательном совете Сенс Банка (распоряжение № 853-р от 21 августа 2026 года).

По информации СМИ, у Дегтяревой долгий опыт работы в банковском надзоре. В 2016—2023 годах она возглавляла департамент банковского надзора Национального банка.

В 2023 году после реорганизации структуры банковского надзора НБУ департамент Дегтяревой был ликвидирован. Вместо этого регулятор создал департамент интегрированного надзора за банками и отдел мониторинга связанных с банками лиц.

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