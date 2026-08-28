НБУ рассказал о надзоре за Сенс Банком в 2022—2026 годах — что обнаружили
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Национальный банк заявил о последовательных надзорных действиях в отношении Сенс Банка в течение 2022−2026 годов. За это время регулятор провел 12 проверок, Комитет принял более 100 решений по банку, а по результатам надзорных действий было направлено 21 сообщение в правоохранительные и другие государственные органы.
Об этом говорится в отчете Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, который рассмотрело Правление Национального банка.
НБУ провел 12 проверок Сенс Банка
В НБУ отметили, что Сенс Банк в течение последних лет, в частности после национализации, находился под усиленным надзором регулятора.
Национальный банк проводил проверки соблюдения требований финансового мониторинга, банковского, валютного и санкционного законодательства. По их результатам регулятор применял меры воздействия, в том числе штрафы и письменные оговорки, а также сообщал акционеру и соответствующим государственным органам о результатах проверок в пределах своих полномочий.
3 проверки соблюдения санкционного и валютного законодательства.
По словам НБУ, именно вторая инспекционная проверка, завершенная в апреле 2025 г., выявила значительный массив ранее неизвестных конфиденциальных протоколов коллегиальных органов Сенс Банка. Об этом регулятор сообщил правоохранительным органам.
В регуляторе подчеркнули, что анализ выявленных данных продолжается.
«Анализ значительного массива выявленных данных по непрозрачной управленческой практике бывшего Альфа Банка, которые применялись начиная, по меньшей мере, с 2013 года, продолжается», — говорится в заявлении Правления НБУ.
В Нацбанке добавили, что эти материалы используются Министерством юстиции Украины при подготовке к рассмотрению в международном арбитраже дела, инициированного бывшими подсанкционными собственниками.
НБУ хочет обсудить ситуацию с правительством
Для более широкого и прозрачного освещения вопросов, связанных с Сенс Банком, НБУ планирует инициировать их рассмотрение на ближайшем заседании Совета по финансовой стабильности с участием правительства и Министерства финансов.
В то же время, Национальный банк ожидает от правительства как акционера неотложных действий для возобновления полноценной работы органов управления банка.
В частности, речь идет о доформировании наблюдательного совета путем назначения представителей государства и независимых членов, а также об отстранении или ином устранении работников банка, фигурирующих в обнародованной НАБУ информации.
НБУ заявил об открытости к контролю со стороны парламента
Правление Национального банка также подчеркнуло, что независимость центрального банка должна сочетаться с подотчетностью.
«НБУ открыт для парламентского контроля, предметной критики и проверки своих действий», — заявили в регуляторе.
По информации НБУ, подробный отчет о надзорных действиях уже направили правительству и членам Временной следственной комиссии Верховной Рады.
В то же время в Нацбанке подчеркнули, что решение регулятора должно приниматься на основе проверенных фактов и в соответствии с законодательством.
«Национальный банк действовал, действует и далее будет действовать исключительно в пределах своих полномочий и в соответствии с законом», — говорится в заявлении.
В НБУ также отметили, что публичные намеки на возможность единоличного влияния и попытки персонализировать ответственность за действия по Сенс Банку были опровергнуты всеми членами Комитета.
Правление НБУ заявило, что в дальнейшем готово проверять каждый конкретный факт, а также передавать или получать соответствующие материалы в рамках взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами.
Кабмин назначил членом наблюдательного совета Сенс Банка бывшую главу банковского надзора НБУ Дегтяреву
Позже стало известно, что Кабинет Министров назначил Наталью Дегтяреву представительницей государства в наблюдательном совете Сенс Банка (распоряжение № 853-р от 21 августа 2026 года).
По информации СМИ, у Дегтяревой долгий опыт работы в банковском надзоре. В 2016—2023 годах она возглавляла департамент банковского надзора Национального банка.
В 2023 году после реорганизации структуры банковского надзора НБУ департамент Дегтяревой был ликвидирован. Вместо этого регулятор создал департамент интегрированного надзора за банками и отдел мониторинга связанных с банками лиц.