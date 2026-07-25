Літній підробіток для підлітків: з якого віку можна працювати та які вакансії найпопулярніші (інфографіка) Сьогодні 09:15

Робота для підлітків, Фото: magnific

У розпалі — літо, а отже молодь має можливість не лише відпочити, а й отримати професійний досвід та заробити власні гроші. В умовах дефіциту кадрів все більше роботодавців відкривають вакансії для учнів і студентів, пропонуючи гнучкий графік роботи, який можна поєднувати з навчанням та відпочинком. Лише від початку поточного року за допомогою Служби зайнятості знайшли роботу 150 шукачів у віці до 18 років. Найчастіше молодь працевлаштовували у сфері харчування або торгівлі.

Детальніше про права неповнолітніх, які шукають роботу на літо або тимчасовий підробіток, а також найпопулярніші сфери зайнятості, розповідає «Слово і діло».

Підробіток для студентів та підлітків, Інфографіка: Слово і діло

Права неповнолітніх, які шукають роботу

В Україні працевлаштування молоді має свої особливості, які захищають права та безпеку таких працівників. Мінімальний вік для прийняття на роботу згідно з Кодексом законів про працю становить 16 років.

Водночас законодавство передбачає винятки:

з 15 років можна працювати за згодою одного з батьків або опікуна;

з 14 років можна виконувати тільки легку роботу у вільний від навчання час, також за згодою одного з батьків або опікуна.

Працівники, які не досягли повноліття, мають законодавчі обмеження щодо умов праці. Працевлаштовувати підлітків віком 14−16 років можна лише якщо робота є легкою та не шкодить здоров’ю, не порушує навчальний процес, виконується виключно у вільний від навчання час.

Молоді заборонено працювати на роботах, які пов’язані з важким фізичним чи психічним навантаженням, передбачають підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми; які виконуються у небезпечних, шкідливих умовах, під землею або на висоті, у нічний або понаднормовий час.

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Також молодь не можуть брати на роботу, яка пов’язана з виробництвом або продажем алкоголю чи тютюнових виробів.

Закон в Україні забороняє залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, позанормових робіт і робіт у вихідні дні.

Тривалість робочого дня для підлітків обмежена законом і є наступною:

Під час канікул (максимум):

16−17 років — до 36 годин на тиждень;

14−15 років — до 24 годин на тиждень.

Під час навчання (у вільний від уроків час) час скорочується рівно вдвічі, щоб робота не заважала освітньому процесу:

16−17 років — до 18 годин на тиждень;

14−15 років — до 12 годин на тиждень.

Оплата праці для підлітків

В Україні закон захищає неповнолітніх, тому за меншу кількість робочих годин вони часто отримують стільки ж, скільки й дорослі.

Тобто, якщо оплата погодинна або є фіксований оклад, то підлітки працюють менше годин, ніж дорослі, але мають отримувати повну зарплату (так, ніби вони відпрацювали повний робочий день).

Якщо підліток підробляє під час навчання (протягом навчального року) — діє інше правило.

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Оскільки робота виконується у вільний від занять час, оплата нараховується пропорційно відпрацьованим годинам (скільки відпрацював — за стільки й отримав) або за фактично зроблений обсяг. Премії чи доплати — на розсуд роботодавця.

Також варто зазначити, що всі люди молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду.

Найпопулярніші професії серед неповнолітніх

За даними Служби зайнятості, від початку 2026 року послугами Служби зайнятості скористалося майже 250 шукачів роботи у віці до 18 років, 150 з них було працевлаштовано.

Найчастіше молодь отримувала роботу баристи, офіціантів, продавців та помічників кухаря.

У Службі зайнятості зазначили: для молоді від 18 років, яка шукає підробіток на літо, внаслідок сезонних коливань на ринку праці зросла пропозиція у наступних сферах:

на будівництві кількість вакансій підвищилася на 48%;

у сфері кафе (ресторани) — на 37%;

в транспорті — на 27%;

в торгівлі — на 18%;

у сільському господарстві — на 15%.

В цілому для студентів, які в Україні шукають роботу лише на літо, є чимало вакансій, серед них майже 6 тисяч — дистанційна робота та понад 11 тисяч вакансій — неповна зайнятість.

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