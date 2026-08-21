Один ФЛП должен государству в среднем 11 тыс. грн — аналитика Сегодня 11:03 — Казна и Политика

ФОП

Количество ФЛП, у которых есть налоговые долги, достигло 1,5 млн. Всего предприниматели задолжали государству 16,6 млрд грн.

Об этом говорится в аналитике Опедатабот

С начала года количество ФЛП-должников выросло на 3%, хотя общая сумма неуплаченных налогов сократилась на 300 млн грн. В последние годы количество предпринимателей по налоговым долгам в среднем увеличивается на 16% ежегодно.

Хотите видеть больше новостей от Finance.ua? 📰Добавляйте нас в список избранных источников в поиске Google. Кликните здесь, чтобы узнать, как легко это сделать.

С начала полномасштабной войны количество ФЛП-должников и сумма их долга выросли более чем вдвое. За это время должников стало на 840 тысяч больше, а сумма уплаченных налогов увеличилась на 9,6 млрд грн.

Где ФЛП накопили самые большие налоговые долги

Больше всего предпринимателей с налоговыми долгами сейчас зарегистрировано в Киевской области — 182 643. За год их количество выросло в 1,5 раза. Далее следуют Одесчина, где насчитывается 119 470 ФЛП-должников, и Харьковщина — 101 496.

В то же время, наибольшую сумму налогов задолжали предприниматели в Киеве — 2,61 млрд грн, или около 16% от общей суммы долга в Украине. В Одесской области сумма долга составляет 1,6 млрд грн, а в Киевской области — 1,37 млрд грн. Итого на эти три региона приходится треть всех налоговых долгов ФЛП.

Читайте также ФЛП или ООО? Что выгоднее в 2026 году с точки зрения налогообложения

В среднем один предприниматель-должник в Украине должен государству около 11 тысяч грн.

Самый маленький средний долг зафиксирован в Ивано-Франковской области — примерно 4,7 тыс. грн на одного ФЛП. Самый большой — в Киеве, где на одного предпринимателя-должника приходится около 28 тыс. грн неуплаченных налогов.

CEO Опендатабот Алексей Иванкин отметил, что с начала полномасштабной войны ГНС ограничила доступ к данным о конкретных предпринимателях, имеющих налоговые долги. В то же время, данные ЕГР и общая сумма задолженности остаются открытыми. По его словам, из-за этого бизнес потерял один из инструментов проверки потенциальных партнеров и не может увидеть, платит ли контрагент налоги.

Ранее мы сообщали, что еще со 2 февраля 2026 г. в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, который усиливает контроль за рисковыми операциями и расширяет взаимодействие между государственными органами. Какие признаки того, что ваш счет ФЛП может заблокировать финмониторинг банка — читайте здесь.

Также мы писали, что закрытие ФЛП не всегда означает завершение всех расчетов по налоговой. То есть даже после внесения записи о прекращении предпринимательской деятельности в Электронном кабинете могут появляться начисления единого налога или ЕСВ. Почему после закрытия ФЛП могут оставаться налоговые обязательства — рассказали по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.