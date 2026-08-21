С начала года количество ФЛП-должников выросло на 3%, хотя общая сумма неуплаченных налогов сократилась на 300 млн грн. В последние годы количество предпринимателей по налоговым долгам в среднем увеличивается на 16% ежегодно.
С начала полномасштабной войны количество ФЛП-должников и сумма их долга выросли более чем вдвое. За это время должников стало на 840 тысяч больше, а сумма уплаченных налогов увеличилась на 9,6 млрд грн.
Где ФЛП накопили самые большие налоговые долги
Больше всего предпринимателей с налоговыми долгами сейчас зарегистрировано в Киевской области — 182 643. За год их количество выросло в 1,5 раза. Далее следуют Одесчина, где насчитывается 119 470 ФЛП-должников, и Харьковщина — 101 496.
В то же время, наибольшую сумму налогов задолжали предприниматели в Киеве — 2,61 млрд грн, или около 16% от общей суммы долга в Украине. В Одесской области сумма долга составляет 1,6 млрд грн, а в Киевской области — 1,37 млрд грн. Итого на эти три региона приходится треть всех налоговых долгов ФЛП.
В среднем один предприниматель-должник в Украине должен государству около 11 тысяч грн.
Самый маленький средний долг зафиксирован в Ивано-Франковской области — примерно 4,7 тыс. грн на одного ФЛП. Самый большой — в Киеве, где на одного предпринимателя-должника приходится около 28 тыс. грн неуплаченных налогов.
CEO Опендатабот Алексей Иванкин отметил, что с начала полномасштабной войны ГНС ограничила доступ к данным о конкретных предпринимателях, имеющих налоговые долги. В то же время, данные ЕГР и общая сумма задолженности остаются открытыми. По его словам, из-за этого бизнес потерял один из инструментов проверки потенциальных партнеров и не может увидеть, платит ли контрагент налоги.
Ранее мы сообщали, что еще со 2 февраля 2026 г. в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, который усиливает контроль за рисковыми операциями и расширяет взаимодействие между государственными органами. Какие признаки того, что ваш счет ФЛП может заблокировать финмониторинг банка — читайте здесь.
Также мы писали, что закрытие ФЛП не всегда означает завершение всех расчетов по налоговой. То есть даже после внесения записи о прекращении предпринимательской деятельности в Электронном кабинете могут появляться начисления единого налога или ЕСВ. Почему после закрытия ФЛП могут оставаться налоговые обязательства — рассказали по ссылке.