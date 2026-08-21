рф атаковала нефтебазу сети АЗК KLO под Киевом Сегодня 11:12 — Казна и Политика

В ночь на 20 августа рф атаковала нефтебазу сети АЗК KLO в Броварском районе Киевской области.

Об этом компания сообщила в Instagram.

Все работники живы и не пострадали, добавили в компании.

Напомним:

В результате российских обстрелов пострадал склад сети продуктовых магазинов «Фора» в Мартусовке Киевской области, где хранилась фрешевая продукция.

В Борисполе в результате ночной российской атаки повреждены продуктовые склады и объекты Красного Креста, на местах попаданий до сих пор тушат пожары.

В результате российского ракетного удара в ночь на 20 августа поврежден склад с товарами супермаркетов Varus в Борисполе.

Економічна Правда По материалам:

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