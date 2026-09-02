Каким будет курс евро в сентябре — прогноз банкира Сегодня 11:02 — Валюта

Курс евро к гривне в сентябре будет зависеть не только от внутренних факторов, но и от ситуации на мировом валютном рынке и соотношения евро к доллару

Начало осени может оказаться одним из чувствительных периодов для валютного рынка. После завершения летнего сезона меняется деловая активность, растет потребность бизнеса в импорте, а подготовка к осенне-зимнему периоду формирует дополнительный спрос на энергоресурсы и оборудование. На курсовую ситуацию будут также влиять инфляция, внешняя торговля и последствия российских атак на украинскую инфраструктуру.

Об этом рассказал заместитель председателя Ассоциации украинских банков и глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов в комментарии Фактам ICTV.

Какие факторы будут влиять на курс евро в сентябре 2026 года

По словам эксперта, в сентябре главными ориентирами для валютного рынка будут оставаться соотношение спроса и предложения, а также влияние экономических и военных факторов.

Дополнительный спрос на валюту будут формировать импортеры энергоресурсов и оборудования. Подготовка Украины к осенне-зимнему сезону уже идет, а это означает потребность в дополнительных закупках за рубежом. В то же время сокращение экспортных поступлений может ограничивать предложение валюты.

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На валютную ситуацию в начале осени будут влиять сразу несколько факторов. Среди них:

стоимость горючего;

состояние транспортной и энергетической инфраструктуры;

внешняя торговля;

инфляционные процессы.

Цены на горючее зависят не от одного фактора. На них влияют мировые котировки нефти и нефтепродуктов, ситуация с украинской топливной инфраструктурой, логистика, перебои с поставками и объемы запасов.

Для валютного рынка динамика цен на топливо важна из-за значительной зависимости Украины от импортного горючего. Компаниям нужно закупать ресурс за границей, а в преддверии осенне-зимнего сезона потребность в формировании запасов может возрасти.

Однако напрямую увязывать подорожание бензина или дизеля с увеличением спроса на валюту в такой же пропорции не стоит. На конечную цену горючего влияют мировые цены, налоги, логистические расходы, закупочная стоимость и запасы. Но если одновременно будут действовать несколько факторов, то топливный сектор может стать одним из источников дополнительной нагрузки на межбанковский валютный рынок.

Как война, инфраструктура и логистика будут влиять на курс евро в сентябре

Одним из самых непредсказуемых факторов для валютного рынка в сентябре будет война. Речь идет, прежде всего, о возможных ударах по транспортной, энергетической, топливной и логистической инфраструктуре. Для экономики это означает рост издержек. Бизнес платит больше за горючее, логистику, резервные складские помещения, автономное электропитание, ремонт и замену оборудования. Часть этих расходов отображается в стоимости товаров и услуг.

Для валютного рынка последствия могут быть двойными. С одной стороны, более дорогая логистика создает дополнительное инфляционное давление. С другой стороны, восстановление поврежденных предприятий, закупка оборудования и пополнение запасов могут увеличивать потребность бизнеса в импорте, а следовательно, и в иностранной валюте.

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Импорт и экспорт

Что будет с курсом евро в сентябре 2026 года, зависит и от внешней торговли. Для валютного рынка это имеет важное значение. По мере увеличения импорта растет потребность компаний в валюте для расчетов с зарубежными поставщиками. Если экспорт приносит меньше валютной выручки, разница между спросом и предложением увеличивается.

Ситуацию может усложнять и морская логистика. Черноморские порты остаются одним из ключевых путей экспорта украинской аграрной продукции. Если атаки на портовую инфраструктуру будут усиливаться, бизнесу придется чаще использовать альтернативные маршруты.

Влияют ли инфляция и валютные ожидания на курс евро в сентябре 2026 года

Когда компаниям становится дороже работать, часть дополнительных издержек переносится в конечную цена продуктов и услуг. Из-за этого осенью может усилиться инфляционное давление. Точные масштабы такого ускорения пока оценить сложно. Однако даже при относительно умеренном сценарии годовая инфляция в сентябре может приблизиться к 10%.

Если в августе потребительские цены вырастут примерно на 1,3−1,5%, а в сентябре — не более чем на 1%, годовой показатель по завершению сентября может составить около 10,1−10,3%.

Превышение инфляции отметки 10% может оказывать влияние и на поведение населения и бизнеса. Когда цены быстро растут, часть людей и компаний пытаются сохранять свободные денежные средства в иностранной валюте.

Каким будет курс евро в сентябре

По мнению Сергея Мамедова, совокупность перечисленных факторов может существенно повлиять на то, сколько будет стоить евро в сентябре и сделать курсовые колебания более заметными. Однако это не будет означать потери контроля за валютным рынком.

Эксперт отметил, что курс евро к гривне в сентябре будет зависеть не только от внутренних факторов, но и от ситуации на мировом валютном рынке и соотношения евро к доллару.

По оценке Мамедова, в сентябре курс евро может находиться в пределах 51,5−53 грн за евро.

ICTV По материалам:

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