0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ не допускает значительных колебаний курса гривны, чтобы сохранять привлекательность гривневых активов — аналитики

Валюта
38
Национальный банк считает интервенции объемом более $1 млрд вполне приемлемыми
Национальный банк считает интервенции объемом более $1 млрд вполне приемлемыми
Объемы валютных интервенций Национального банка на прошлой неделе выросли и приблизились к максимальным значениям в этом году и за весь период полномасштабной войны.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
Наибольшие недельные объемы интервенций за время полномасштабной войны были зафиксированы в конце мая 2022 года более $1,4 млрд, в последние две недели 2024 года было более $1,4 млрд и $1,6 млрд, а также в две последние недели июня этого года почти $1,4 млрд и $1,3 млрд соответственно.
В другие периоды недельные объемы интервенций преимущественно были существенно меньше $1 млрд. Среднедельный объем интервенций за все время полномасштабной войны составляет $671 млн.
В июле еженедельные интервенции НБУ снова превышали $1 млрд, а в конце августа приблизились к $1,3 млрд.
Официальный курс гривны к доллару США с начала августа укрепился на 0,2% до 44,55 грн/$
Официальный курс гривны к доллару США с начала августа укрепился на 0,2% до 44,55 грн/$, icu.ua
Место для вашей рекламы

Интервенции сдерживают рост доллара

Увеличение объемов валютных интервенций НБУ позволило остановить удорожание американской валюты в Украине.
Официальный курс гривны к доллару США с начала августа укрепился на 0,2% до 44,55 грн/$. В то же время, с начала года доллар США подорожал на 5,2%.
Наибольшие недельные объемы интервенций за время полномасштабной войны были зафиксированы в конце мая 2022 года
Наибольшие недельные объемы интервенций за время полномасштабной войны были зафиксированы в конце мая 2022 года, icu.ua

Прогноз ICU

В ICU отмечают, что Национальный банк считает интервенции объемом более 1 млрд долларов вполне приемлемыми, а в текущих условиях необходимыми и оправданными.
По оценке ICU страна столкнулась со значительным сокращением экспорта из-за разрушения портовой инфраструктуры, а также увеличила закупку оружия и комплектующих для отечественного ВПК после получения части кредита USL, направленной на усиление сектора обороны.
С другой стороны, НБУ стремится сохранять привлекательность гривневых активов и не допускает значительных колебаний курса гривны, что также требует дополнительных интервенций.
«Мы ожидаем, что интервенции могут продолжить расти дальше, постепенно обновляя исторические рекорды. В то же время курс гривны может продолжить постепенно двигаться в сторону 45.8 грн/$ до конца года», — отметили аналитики.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк Украины от 11 августа 2026 года существенно ослабил ряд валютных ограничений. Самое заметное изменение для рядовых украинцев — увеличение в четыре раза месячного лимита на покупку безналичной иностранной валюты. Если раньше физическое лицо могло приобрести таким способом валюту на сумму до 50 тыс. грн в месяц, то теперь предел поднят до 200 тыс. грн.
Главная идея новшеств — не просто позволить украинцам покупать больше долларов или евро. НБУ одновременно расширяет возможности для управления сбережениями, использования валютных счетов и осуществления расходов за рубежом.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаВалютный рынокВалютные операции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems