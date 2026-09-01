НБУ не допускает значительных колебаний курса гривны, чтобы сохранять привлекательность гривневых активов — аналитики Сегодня 11:04 — Валюта

Национальный банк считает интервенции объемом более $1 млрд вполне приемлемыми

Объемы валютных интервенций Национального банка на прошлой неделе выросли и приблизились к максимальным значениям в этом году и за весь период полномасштабной войны.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

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Наибольшие недельные объемы интервенций за время полномасштабной войны были зафиксированы в конце мая 2022 года более $1,4 млрд, в последние две недели 2024 года было более $1,4 млрд и $1,6 млрд, а также в две последние недели июня этого года почти $1,4 млрд и $1,3 млрд соответственно.

В другие периоды недельные объемы интервенций преимущественно были существенно меньше $1 млрд. Среднедельный объем интервенций за все время полномасштабной войны составляет $671 млн.

В июле еженедельные интервенции НБУ снова превышали $1 млрд, а в конце августа приблизились к $1,3 млрд.

Официальный курс гривны к доллару США с начала августа укрепился на 0,2% до 44,55 грн/$, icu.ua

Интервенции сдерживают рост доллара

Увеличение объемов валютных интервенций НБУ позволило остановить удорожание американской валюты в Украине.

Официальный курс гривны к доллару США с начала августа укрепился на 0,2% до 44,55 грн/$. В то же время, с начала года доллар США подорожал на 5,2%.

Наибольшие недельные объемы интервенций за время полномасштабной войны были зафиксированы в конце мая 2022 года, icu.ua

Прогноз ICU

В ICU отмечают, что Национальный банк считает интервенции объемом более 1 млрд долларов вполне приемлемыми, а в текущих условиях необходимыми и оправданными.

По оценке ICU страна столкнулась со значительным сокращением экспорта из-за разрушения портовой инфраструктуры, а также увеличила закупку оружия и комплектующих для отечественного ВПК после получения части кредита USL, направленной на усиление сектора обороны.

С другой стороны, НБУ стремится сохранять привлекательность гривневых активов и не допускает значительных колебаний курса гривны, что также требует дополнительных интервенций.

«Мы ожидаем, что интервенции могут продолжить расти дальше, постепенно обновляя исторические рекорды. В то же время курс гривны может продолжить постепенно двигаться в сторону 45.8 грн/$ до конца года», — отметили аналитики.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк Украины от 11 августа 2026 года существенно ослабил ряд валютных ограничений. Самое заметное изменение для рядовых украинцев — увеличение в четыре раза месячного лимита на покупку безналичной иностранной валюты. Если раньше физическое лицо могло приобрести таким способом валюту на сумму до 50 тыс. грн в месяц, то теперь предел поднят до 200 тыс. грн.

Главная идея новшеств — не просто позволить украинцам покупать больше долларов или евро. НБУ одновременно расширяет возможности для управления сбережениями, использования валютных счетов и осуществления расходов за рубежом.

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