Что будет с курсом доллара и евро в сентябре Сегодня 08:21 — Валюта

Курс доллара в сентябре может колебаться в пределах 44,7–45,4 грн, Фото: magnific

В сентябре валютный рынок в Украине может стать более активным, чем в летние месяцы. На курс будут влиять сезонный рост импорта, ситуация на топливном рынке, военные риски и ускорение инфляции.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

Что влияет на курс доллара в сентябре

По словам Тараса Лесового, в сентябре валютный рынок может быть более активным из-за одновременного влияния нескольких факторов. Речь идет о сезонном увеличении импорта, подорожании горючего, логистических проблемах, значительном дефиците внешней торговли и риске ускорения инфляции.

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В то же время, базовые принципы работы валютного рынка останутся неизменными. Национальный банк продолжит работать в режиме «управляемой гибкости» и компенсировать избыточный спрос валютными интервенциями.

Импорт

Одним из главных факторов в сентябре станет спрос импортеров. За январь-июль Украина импортировала товаров на 58,1 млрд долларов, в то время как экспорт составил 24,1 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило примерно 34 млрд.

На каждый доллар товарного экспорта приходится около 2,4 доллара импорта. В сентябре спрос на валюту может дополнительно возрасти из-за закупок энергоресурсов, горючего и оборудования перед осенне-зимним сезоном.

Горючее

Вторым фактором станет ситуация на топливном рынке. С конца июня по начало августа бензин А-95 подорожал почти на 9%, дизель — примерно на 22%, а автогаз — на 7,4%.

Для валютного рынка это важно из-за зависимости Украины от импорта нефтепродуктов. Высокие закупочные цены и необходимость формирования запасов могут увеличить валютные потребности трейдеров.

Война и логистика

Еще одним риском остаются военные атаки и связанные с ними логистические проблемы. Удары по складам, распределительным центрам, АЗС, транспортной и портовой инфраструктуре увеличивают издержки бизнеса.

Предприятиям приходится менять маршруты, восстанавливать оборудование, создавать резервные запасы и искать альтернативные логистические решения.

Особое значение имеет морская логистика, от которой в значительной степени зависит аграрный экспорт. Ограничения экспорта могут привести к меньшему притоку валютной выручки и увеличить роль НБУ в покрытии дефицита предложения валюты.

Инфляция

Четвертым фактором станет динамика цен. Если в августе инфляция составит около 1,3−1,5%, а в сентябре — не более 1%, годовой уровень инфляции может приблизиться к 10,1−10,3%.

В то же время, сам показатель инфляции не будет определять курс автоматически. Однако усиление инфляционных ожиданий может увеличить интерес граждан и бизнеса к валюте как к инструменту сохранения средств.

Какой курс доллара и евро прогнозируют на сентябрь

По оценке Лесового, сентябрь будет иметь больше потенциальных источников давления на валютный рынок, чем в предыдущие месяцы. В то же время, ни один из них пока не выглядит достаточным для резкой смены курсовой траектории.

Национальный банк и далее будет оставаться главным ''арбитром'' между спросом и предложением валюты.

курс доллара в сентябре может находиться в пределах 44,7−45,4 грн за доллар, а евро — 51,5−53 грн за евро. В таких условияхв сентябре может находиться в пределах 44,7−45,4 грн за доллар, а— 51,5−53 грн за евро.

При этом курсовые колебания могут стать более заметными, однако основной целью НБУ будет оставаться сохранение контролируемой и прогнозируемой ситуации на валютном рынке.

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