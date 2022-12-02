Гала-концерт Еврокомиссии в метавселенной за $400 тысяч с треском провалился — Finance.ua

Гала-концерт Еврокомиссии в метавселенной за $400 тысяч с треском провалился Сегодня 22:23 — Финтех и Карты

В середине октября Департамент по международным связям Еврокомиссии представил в Twitter проект цифровой платформы Global Gateway. Во вторник, 29 ноября, в метавселенной состоялся гала-концерт, на который пришли всего шесть человек.

Что это за площадка?

Ролик с презентацией платформы можно посмотреть в публикации на официальной странице департамента. Сразу же отметим, что в глаза бросается по меньшей мере спорный дизайн персонажей, низкая проработка окружения и топорная анимация.

Странно, что проект обошелся в 387 тысяч евро ($407,4 тысячи). Отметим, платформа задумывалась как аналог социальной сети, где люди могли бы встречаться и вместе обсуждать «глобальные проблемы».

Пустой и мертвый мир

Во вторник, 29 ноября, в Global Gateway состоялся гала-концерт. На нем поприсутствовал журналист Винс Чедвик. С его слов, на вечере было всего пять гостей не считая его самого. И после «ошеломительно коротких» бесед Винс и вовсе остался в одиночестве.

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Напомним, Global Gateway должна была стать «визиткой» Еврокомиссии. Задача проекта — привлечь аудиторию в возрасте от 18 до 35 лет. Но с этим инициатива полностью не справилась. Складывается впечатление, что проект обошелся куда дешевле заявленной суммы. Но это не самое интересное.

«Стыд и депрессия»

Портал Devex со ссылкой на источник в департаменте заявляет , что ситуация шокировала самих сотрудников.

Вот комментарий одного из них: «Мы были в шоке. Кто вообще утвердил это?»

Другой отметил, что анонс проекта вызывает стыд и депрессию. Также журнал связался с несколькими экспертами по этой теме, и каждый из них дал неутешительную оценку платформе с технической точки зрения.

В Еврокомиссии на запрос портала ответили отпиской. В ней говорится о том, что проект ставит своей целью «вовлечь аудиторию», и его не будут оценивать с экспертной точки зрения. Похоже это достаточное оправдание, чтобы представить платформу в откровенно «сыром» виде.

Что предлагает метавселенная за $400 тысяч

Вместо персонифицированных аватаров на площадке пользователи управляют персонажами в виде воздушных шаров. Конструктор внешности элементарный.

Повернуть камеру с помощью клавиатуры нельзя. Большинство движений выполняются мышью, а перечень возможных функций взаимодействия с миром крайне скудный.

Полета нет, хотя он заявлялся в анонсе. В окружении полно ботов, а социальные функции ограничены чатом. И все это реализовано в абсолютно нелепой манере.

Примечательно, что по документам Еврокомиссия проводит вечеринки в Global Gateway каждую неделю. Остается только надеяться, что от проекта есть реальная польза, в противном случае место на серверах лучше освободить под что-то более стоящее.

incrypted По материалам:

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