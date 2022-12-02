Гала-концерт Еврокомиссии в метавселенной за $400 тысяч с треском провалился — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гала-концерт Еврокомиссии в метавселенной за $400 тысяч с треском провалился

Финтех и Карты
51
В середине октября Департамент по международным связям Еврокомиссии представил в Twitter проект цифровой платформы Global Gateway. Во вторник, 29 ноября, в метавселенной состоялся гала-концерт, на который пришли всего шесть человек.

Что это за площадка?

Ролик с презентацией платформы можно посмотреть в публикации на официальной странице департамента. Сразу же отметим, что в глаза бросается по меньшей мере спорный дизайн персонажей, низкая проработка окружения и топорная анимация.
Странно, что проект обошелся в 387 тысяч евро ($407,4 тысячи). Отметим, платформа задумывалась как аналог социальной сети, где люди могли бы встречаться и вместе обсуждать «глобальные проблемы».

Пустой и мертвый мир

Во вторник, 29 ноября, в Global Gateway состоялся гала-концерт. На нем поприсутствовал журналист Винс Чедвик. С его слов, на вечере было всего пять гостей не считая его самого. И после «ошеломительно коротких» бесед Винс и вовсе остался в одиночестве.
Читайте также
Напомним, Global Gateway должна была стать «визиткой» Еврокомиссии. Задача проекта — привлечь аудиторию в возрасте от 18 до 35 лет. Но с этим инициатива полностью не справилась. Складывается впечатление, что проект обошелся куда дешевле заявленной суммы. Но это не самое интересное.

«Стыд и депрессия»

Портал Devex со ссылкой на источник в департаменте заявляет, что ситуация шокировала самих сотрудников.
Вот комментарий одного из них: «Мы были в шоке. Кто вообще утвердил это?»
Другой отметил, что анонс проекта вызывает стыд и депрессию. Также журнал связался с несколькими экспертами по этой теме, и каждый из них дал неутешительную оценку платформе с технической точки зрения.
В Еврокомиссии на запрос портала ответили отпиской. В ней говорится о том, что проект ставит своей целью «вовлечь аудиторию», и его не будут оценивать с экспертной точки зрения. Похоже это достаточное оправдание, чтобы представить платформу в откровенно «сыром» виде.

Что предлагает метавселенная за $400 тысяч

Вместо персонифицированных аватаров на площадке пользователи управляют персонажами в виде воздушных шаров. Конструктор внешности элементарный.
Повернуть камеру с помощью клавиатуры нельзя. Большинство движений выполняются мышью, а перечень возможных функций взаимодействия с миром крайне скудный.
Полета нет, хотя он заявлялся в анонсе. В окружении полно ботов, а социальные функции ограничены чатом. И все это реализовано в абсолютно нелепой манере.
Примечательно, что по документам Еврокомиссия проводит вечеринки в Global Gateway каждую неделю. Остается только надеяться, что от проекта есть реальная польза, в противном случае место на серверах лучше освободить под что-то более стоящее.
По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.