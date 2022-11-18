Украина хочет начать предоставлять услуги в направлении метавселенной — Федоров — Finance.ua
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Украина хочет начать предоставлять услуги в направлении метавселенной — Федоров

Казна и Политика
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Украина хочет начать предоставлять услуги в направлении метавселенной — Федоров
Украина хочет начать предоставлять услуги в направлении метавселенной — Федоров
Минцифры работает над тем, чтобы Украина начала предоставлять услуги в метавселенной: изучают вариант запуска возможности жениться-развестись в метавселенной.
Об этом вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал на Киевском международном экономическом форуме.
«Наша миссия — сделать самую удобную страну в мире с точки зрения государственных услуг, чтобы все услуги были в один клик. К этой миссии добавился еще один пункт с наиболее инновационной системой защиты, потому что невозможно говорить об удобной стране, когда у тебя летают ракеты над главой. Технологии безопасности — это новый тренд, на который теперь, после войны в Украине, будет спрос на много лет вперед», — сказал Федоров.

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По его словам, команда Минцифры фокусируется на двух трендах — govtech (делать так, чтобы твои решения покупали другие страны) и military tech — защита.
«Это два направления, на которых мы фоксируемся, мы будем делать все, чтобы быть первыми в мире, и чтобы это произошло в самое короткое время», — добавил министр.
«Также я сделаю определенный спойлер, если мы уже заговорили о метавселенной. У нас уже есть несколько MVP в направлении метавселенной (Minimum viable product — минимально жизнеспособный продукт. — Ред.), где мы хотим начать предоставлять услуги, и стать одной из первых стран мира, который это делает. Мы уже работаем над первой услугой — у нас есть несколько вариантов — мы тестируем все: например, одной из услуг мы хотим запустить возможность жениться-развестись в метавселенной. Мы видим в этом потенциал», — резюмировал Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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