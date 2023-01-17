Чи зростають зарплати в США: Bank of America оцінив фінансовий стан споживачів — Finance.ua
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Чи зростають зарплати в США: Bank of America оцінив фінансовий стан споживачів

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Чи зростають зарплати в США: Bank of America оцінив фінансовий стан споживачів
Чи зростають зарплати в США: Bank of America оцінив фінансовий стан споживачів
Споживачі в США все ще перебувають у «досить хорошому стані», і їхні зарплати зростають. Таку динаміку бачать у Bank of America навіть попри те, що Федеральна резервна система продовжує вилучати надлишкову ліквідність із системи.
Про це заявив головний виконавчий директор Bank of America Брайан Мойніган на щорічній зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Однак економіка США також може потрапити в легку рецесію пізніше цього або наступного року, додав Мойніган.
«Споживачі витрачають кошти, їхні зарплати зростають, і, чесно кажучи, є ще багато стимулів... Виплати соціального страхування також зростають високими темпами. Такі виплати лише збільшують кошти, які споживачі зможуть витратити», — сказав Мойніхан Reuters.
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Однак економіка США також може потрапити в легку рецесію пізніше цього або наступного року, додав Мойніган. При цьому для решти країн світу банк прогнозує зростання.
Найбільші банки Уолл-стріт накопичили більше коштів на «чорний день», щоб підготуватися до можливої ​​рецесії. Водночас вони виявляють обережність щодо прогнозування зростання доходів через невизначену економіку.
Мойніган також зазначив, що вперше за довгий час ставки за депозитами трохи знизилися.
За матеріалами:
finance.yahoo.com
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