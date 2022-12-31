Як війна вплинула на споживчі патерни українців (дослідження) — Finance.ua

Як війна вплинула на споживчі патерни українців (дослідження) Сьогодні 10:38 — Особисті фінанси

Як війна вплинула на споживчі патерни українців (дослідження)

Лише 18% українців можуть можуть собі дозволити купувати дорожчі бренди.

Про це свідчить дослідження споживчої поведінки українців, що провела компанія Gradus Research.

Обставини, спричинені війною, в яких опинилися українці, штовхають їх до ще більшої раціональності у споживання. Брак роботи (37% населення залишаються непрацевлаштованими) та зниження рівня доходів, про яке заявляє 78% громадян, змушують їх купувати дешевші бренди (64% опитаних). При цьому майже п’ята частина населення (18%) може собі дозволити купувати більш дорогі бренди. Більшість споживачів планують покупки заздалегідь (76%), і лише 15% громадян приймають рішення про купівлю товару безпосередньо у точці продажу, тобто купляють його спонтанно.

Інфографіка: Gradus Research

Значення брендів

54% опитаних споживачів при здійсненні покупки звертають особливу увагу на бренд.

Інша третина населення (33%) стверджує, що після початку повномасштабної війни росії проти України бренд товару не має для них жодного значення.

55% тих, хто продовжує купувати знайомі бренди — роблять це через позитивний досвід від покупки товарів саме цих брендів.

Інфографіка: Gradus Research

Попит на українські бренди стабільно зростає

Підтримка українських виробників є важливим фактором вибору для більшості українців ще з початку повномасштабної війни росії проти України. Наразі 69% опитаних українців заявляють, що свідомо обирають продукцію українських брендів.

А 56% тих, хто почав купувати нові бренди під час війни, роблять це, щоб підтримати українських виробників.

Інфографіка: Gradus Research

«Аналізуючи ключові зміни у поведінці українських споживачів, чітко проглядається свідомий намір громадян підтримати країну та економіку, обравши товари локальних брендів. І навіть необхідність заощаджувати не зупиняє їх перед купівлею улюблених товарів у звичних місцях продажу, ще раз доводячи, що бренд зараз важливий як ніколи — навіть важливіший, ніж був до війни. Люди планують покупки, тому важливо попадати в їх план/список і не розраховувати на спонтанне рішення біля полиці», — коментує Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research.

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