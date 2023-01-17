Кличко зустрівся з міністром економіки Німеччини на форумі в Давосі: що обговорили лідери — Finance.ua
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Кличко зустрівся з міністром економіки Німеччини на форумі в Давосі: що обговорили лідери

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Кличко зустрівся з міністром економіки Німеччини на форумі в Давосі: що обговорили лідери
Кличко зустрівся з міністром економіки Німеччини на форумі в Давосі: що обговорили лідери
Мер Києва Віталій Кличко, перебуваючи на економічному форумі у Давосі, повідомив, що зустрівся з віцеканцлером — міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком. Незабаром столицю чекають хороші новини.
Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram.
«Зустрівся в Давосі з віцеканцлером — міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком. Говорили про подальшу підтримку і допомогу Україні. Зокрема, передачу озброєння. Позитивні рішення ухвалені. Хороші новини будуть скоро!» — розповів Кличко.
Раніше мер Києва повідомляв, що поїхав на економічний форум у Давосі разом зі своїм братом Володимиром.
«На Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Прибули з Володимиром, аби говорити про підтримку та подальшу, більш потужну допомогу Україні й Києву», — повідомив Кличко.
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Варто зазначити, що, можливо, йдеться про німецькі танки Leopard 2, питання передачі яких Україні наразі обговорюють європейські союзники нашої країни.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна отримає танки Leopard 2 найближчим часом. Німецький міністр економіки Хабек підтвердив, що схвалить експорт цієї бойової техніки. Leopard 2 є основним бойовим танком, створеним німецьким підприємством Krauss-Maffei (нині Krauss-Maffei Wegmann). Став наступником успішної розробки тієї ж фірми — танка Leopard 1.
Нагадаємо, економічний форум у Давосі стартував у понеділок, 16 січня, і триватиме до 20 січня.
Очікується, що у ньому візьмуть участь 116 мільярдерів,. Примітно, що на тлі відсутності росіян та китайців збільшилося число зареєстрованих мільярдерів із країн Перської затоки.
За матеріалами:
Novyny.live
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