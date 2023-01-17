Закон США про зниження інфляції допоможе змінити ситуацію із кліматом, - Міжнародне енергетичне агентство — Finance.ua

Закон США про зниження інфляції допоможе змінити ситуацію із кліматом, - Міжнародне енергетичне агентство Сьогодні 12:48

У Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) заявили у вівторок, що нове законодавство Сполучених Штатів, спрямоване на боротьбу з внутрішньою інфляцією, є найважливішою кліматичною угодою з часів Паризької угоди.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль, виступаючи на панелі з енергетичної безпеки на Всесвітньому економічному форумі, сказав, що Закон про зниження інфляції сприятиме інвестиціям у екологічно чисту енергію.

Він сказав, що енергетична безпека зараз є найбільшим рушієм кліматичних інвестицій.

«Зараз найбільший драйвер розвитку ВДЕ — енергетична безпека... Довгострокові вирішення проблем енергетичної безпеки пов’язані з чистою енергетикою», — сказав він на сесії «Освоєння нової енергетичної економіки» на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, зазначивши, що зростання в зеленій енергетиці підсумкам 2022 року становив 25% у річному вираженні.

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Вікі Голлуб, виконавчий директор американської нафтовидобувної компанії Occidental Petroleum Corp, назвала цей акт одним із найбільш трансформаційних законопроектів, коли-небудь підписаних.

«Субсидії дуже важливі для розвитку нових технологій», — зазначила вона на ВЕФ.

Крім того, додав глава МЕА, якщо у 2019 році зі 100 автомобілів на ринках Європи, США та Китаю були лише три електрокари, то у 2022 році їх кількість зросла до 30, а у 2040 році на 100 автівок припадатиме 50 електрокарів.

Аналітики МЕА у доповіді Renewables 2022 очікують, що потужність відновлюваних джерел енергетики у світі зросте з 2022 до 2027 року на 2,4 тисяч ГВт. При цьому до початку 2025 року відновлювані джерела енергії стануть основними для виробництва електроенергії, на них буде припадати понад 90% загального виробництва.

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