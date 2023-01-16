Що очікує світову економіку у 2023 році: прогноз учасників форуму в Давосі — Finance.ua

Що очікує світову економіку у 2023 році: прогноз учасників форуму в Давосі Сьогодні 14:40

Що очікує світову економіку у 2023 році: прогноз учасників форуму в Давосі

Дві третини головних економістів приватного та державного секторів, опитаних Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ), очікують на глобальну рецесію у 2023 році.

Про це повідомляє Reuters

Організатор форуму в Давосі оголосив результати, коли лідери бізнесу та урядів зібралися на свої щорічні збори у Швейцарії 16-20 січня.

«Нинішня висока інфляція, низькі темпи зростання, висока заборгованість та високий ступінь фрагментації знижують стимули для інвестицій, необхідних для відновлення зростання та підвищення рівня життя найбільш уразливих верств населення у світі», — заявила керуючий директор ВЕФ Саадія Західі.

Опитування організації грунтувалося на 22 відповідях групи старших економістів з міжнародних агентств, включаючи Міжнародний валютний фонд, інвестиційні банки, транснаціональні корпорації та перестраховиків.

Опитування було проведено після того, як минулого тижня Світовий банк знизив свої прогнози зростання на 2023 рік до рівня, близького до рецесії, для багатьох країн, оскільки вплив підвищення процентних ставок центральним банком посилюється, війна росії проти України триває, а основні світові економічні рушії перестають працювати.

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Світовий банк очікує зростання світового ВВП на рівні 1,7% у 2023 році, що є найповільнішим темпом після рецесій 2009 та 2020 років з 1993 року.

Визначення того, що собою являє рецесія, різняться у всьому світі, але зазвичай включають перспективу скорочення економіки, можливо, з високою інфляцією у сценарії «стагфляції».

Що стосується інфляції, то дослідження ВЕФ виявило великі регіональні відмінності: частка тих, хто очікує високої інфляції в 2023 році, коливалася від лише 5% у Китаї до 57% у Європі, де вплив торішнього зростання цін на енергоносії поширився на економіку в цілому.

Більшість економістів бачать подальше посилення грошово-кредитної політики в Європі та Сполучених Штатах (59% і 55% відповідно), при цьому політики опиняються між ризиками надто сильного або надто слабкого посилення.

Інші основні висновки дослідження:

дев’ять з десяти респондентів очікують, що як слабкий попит, так і висока вартість позик чинитимуть тиск на фірми, при цьому більше ніж 60% також вказують на вищі витрати;

очікується, що ці проблеми змусять багатонаціональні компанії скоротити витрати: від скорочення операційних витрат до звільнення працівників;

однак очікується, що перебої в ланцюжку постачань не вплинуть на ділову активність у 2023 році;

криза вартості життя також може наближатися до свого піку, при цьому більшість (68%) очікують, що до кінця 2023 року вона стане менш гострою.

Нагадаємо, опитування фахівців із глобальних ризиків, проведене Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ), показало, що екологічні проблеми домінують у рейтингу головних ризиків, з якими зіткнеться планета в наступному десятилітті.

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