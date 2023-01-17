Скорочення бонусів: голова Credit Suisse попередив про наслідки «жахливого 2022 року» — Finance.ua

Скорочення бонусів: голова Credit Suisse попередив про наслідки «жахливого 2022 року» Сьогодні 13:49 — Фондовий ринок

Скорочення бонусів: голова Credit Suisse попередив про наслідки «жахливого 2022 року»

Голова правління Credit Suisse Group AG Аксель Леманн попередив, що співробітники повинні підготуватися до скорочення зарплатних бонусів, адже швейцарський кредитор починає болісну та дорогу реабілітацію після жахливого року, який змусив його залучити акціонерів для отримання нових коштів.

«Це був жахливий рік для Credit Suisse. Тож я думаю, що люди матимуть реалістичні очікування, що це (бонуси до зарплати — Ред.) не буде виглядати чудово», — сказав Леманн в інтерв’ю Bloomberg TV на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Раніше цього місяця Bloomberg повідомляв, що Credit Suisse розглядає можливість скорочення бонусного пулу на рік приблизно вдвічі, оскільки банк, ймовірно, повідомить про ще один квартальний збиток на тлі мільярдних відтоків клієнтів. В інтерв’ю Леманн сказав, що відтік почав зменшуватися, і він оптимістично дивиться на решту 2022 року після того, як банк успішно залучив 4 мільярди франків від акціонерів для фінансування свого плану відновлення.

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«Зараз потоки клієнтських грошей трохи повертаються. Тож це дуже позитивно бачити, і я досить оптимістично налаштований на решту року. Поки ще рано щось говорити, все залежатиме від розвитку світової економіки», — сказав він.

Credit Suisse знаходиться на ранніх етапах дорогої реструктуризації, яка передбачає скорочення 9000 робочих місць і виділення значної частини інвестиційного банку під відродженим брендом First Boston. Скорочення бонусів ускладнює спроби зупинити відтік талантів, хоча раніше Credit Suisse демонструвала готовність здійснювати додаткові виплати поза регулярними бонусами, щоб утримати найкращий персонал.

«Ви повинні виплачувати компенсацію справедливо, але ви також повинні дивитися на це з точки зору акціонерів. Коли ви зазнали величезних збитків, зрозуміло, що бюджет скорочується і на премії», — сказав Леманн.

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