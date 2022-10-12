У 2024 році Credit Suisse може зіткнутися з дефіцитом капіталу на 8 мільярдів доларів — Finance.ua

У 2024 році Credit Suisse може зіткнутися з дефіцитом капіталу на 8 мільярдів доларів Вчора 17:36 — Фондовий ринок

У 2024 році Credit Suisse може зіткнутися з дефіцитом капіталу на 8 мільярдів доларів

За оцінками аналітиків Goldman Sachs Group Inc., Credit Suisse Group AG зіткнеться з дефіцитом капіталу в розмірі 8 мільярдів швейцарських франків (8 мільярдів доларів) у 2024 році. Про це повідомляє Bloomberg.

Аналітики на чолі з Крісом Халламом оцінюють нестачу грошей як мінімум у 4 млрд швейцарських франків і кажуть, що залучення капіталу було б «розсудливим» з огляду на необхідність реструктуризації інвестиційно-банківських операцій у період «мінімального» накопичення капіталу.

«Credit Suisse продовжує стикатися з циклічними та структурними проблемами», — пишуть аналітики в замітці, зберігаючи рекомендацію продавати акції.

Спекуляції про стан швейцарського кредитора — рівень капіталу та ліквідності — позначилися на вартості акцій цього року. Деякі аналітики закликали збільшити капітал банку.

Bloomberg пише, що компанія розглядає можливість радикальних скорочень свого нестабільного інвестиційного банку, оскільки головний виконавчий директор Ульріх Кернер прагне покласти край рокам скандалів і втрат. Проте ключове питання — як за це заплатити — залишилося без відповіді.

Головний виконавчий директор Ульріх Кернер має 27 жовтня докладно розповісти про другий за рік перегляд стратегії банку. Це розглядається як важлива можливість відновити довіру до кредитора після більш ніж року втрат та помилок керівництва.

Bloomberg News повідомило в п’ятницю, що претенденти шикуються в чергу для підрозділу сек’юритизованих продуктів банку, ключового стовпа в скороченні його інвестиційно-банківських операцій. Процес продажу, який далеко просунувся, зацікавив Pimco, Sixth Street та групу інвесторів, включаючи Centerbridge Partners.

Банк також розглядає можливість залучення зовнішнього інвестора, щоб отримати часткову частку та влити гроші в поділ своїх консультаційних та інвестиційних банків, повідомили люди, знайомі з цим питанням.

Credit Suisse також заявила, що працює над можливим продажем активів і бізнесу в рамках плану, запланованого на 27 жовтня разом із прибутком. За словами людей, обізнаних у цьому питанні, інші потенційні продажі включають продаж латиноамериканських рахунків з управління капіталом, за винятком Бразилії. На латиноамериканський регіон припадає близько 100 мільярдів доларів клієнтських активів і позик. Це включає її бізнес у Бразилії, де компанія також здійснює значну інвестиційну банківську діяльність.

Банк також розглядає можливість продажу свого 200-річного відомого готелю Savoy, розташованого в фінансовому районі Цюріха. Будівля може коштувати 400 мільйонів швейцарських франків (401 мільйон доларів).

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