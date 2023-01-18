«Big Oil продала большую ложь»: глава ООН критикует энергетических гигантов за игнорирование собственных климатических исследований — Finance.ua

«Big Oil продала большую ложь»: глава ООН критикует энергетических гигантов за игнорирование собственных климатических исследований Сегодня 13:39 — Энергетика

«Big Oil продала большую ложь»: глава ООН критикует энергетических гигантов за игнорирование собственных климатических исследований

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил гигантов ископаемого топлива за игнорирование собственных климатических исследований, обвинив нефтяную и газовую промышленность в стремлении увеличить добычу, несмотря на то, что они «прекрасно знают», что их бизнес-модель несовместима с выживанием человечества.

Об этом он заявил во время специального обращения на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

«Некоторые из Big Oil (название, которое используется для описания нескольких крупнейших в мире нефтегазовых компаний, торгующихся публично. — Ред.) распространяли большую ложь. И, как и в табачной промышленности, виновные должны быть привлечены к ответственности», — сказал Гутерреш.

Его комментарии появились вскоре после того, как исследования показали, как Exxon Mobil, одна из крупнейших в мире нефтяных компаний, точно спрогнозировала глобальное потепление еще в 1970-х годах. При этом компания и дальше десятилетиями публично противоречила собственным исследованиям.

В исследовании, опубликованном на прошлой неделе в журнале Science, говорится, что частные прогнозы Exxon о повышении глобальной температуры часто были более точными, чем исследования ведущих мировых ученых NASA. Однако Exxon отрицает эти обвинения.

В исследовательских работах ранее было установлено, что Exxon осознавала опасность глобального потепления с конца 1970-х годов, в то время как другие организации нефтяной промышленности знали о рисках, связанных со сжиганием ископаемого топлива, по крайней мере, с 1950-х годов.

Сжигание ископаемого топлива, как уголь, нефть и газ, является главной причиной чрезвычайной климатической ситуации.

«Каждая неделя приносит новую климатическую ужасную историю», — сказал Гутерриш, предупредив, что обязательство ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем «стирается в прах». Отметим, что именно этот температурный порог является желаемой целью, установленной в знаменательном Парижском соглашении 2015 года.

Гутерреш сказал, что без дальнейших действий человечество будет на пути повышения глобальной температуры на 2,8 градуса по Цельсию.

«Последствия будут разрушительными. Некоторые части планеты станут непригодными для жизни. И для многих это смертный приговор», — сказал он.

CNBC По материалам:

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