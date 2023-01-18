Пять санкционных шагов, которые лишат россию $40 миллиардов ежегодных нефтегазовых доходов — Finance.ua

Пять санкционных шагов, которые лишат россию $40 миллиардов ежегодных нефтегазовых доходов Сегодня 11:32 — Энергетика

Пять санкционных шагов, которые лишат россию $40 миллиардов ежегодных нефтегазовых доходов

Эксперты KSE Institute в новом исследовании предложили пять шагов по усилению давления на энергетический сектор агрессора. Подсчеты свидетельствуют, что эти меры — комбинация по ужесточению имеющихся санкций и новых ограничений — могут лишить россию $40 миллиардов нефтегазовых доходов в 2023 году.

Что предлагают эксперты

1. Снизить верхний предел цены на российскую нефть с $60 до $50 за баррель с 5 февраля, когда вступит в силу эмбарго на нефтепродукты.

Это приведет к сокращению доходов россии при незначительном риске роста цен на нефть, поскольку у россии будет мощный стимул для продолжения поставок нефти, учитывая себестоимость добычи, которая оценивается в $10-15 за баррель.

Фактически эксперты предлагают снизить верхний предел цены до $30 за баррель в ближайшие месяцы.

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2. Установить предельные цены на нефтепродукты (дизельное топливо, мазут, авиационный керосин), на которые приходится около 1/3 российского экспорта нефти.

Предел должен быть определен на основе более низкой предельной цены на нефть и цен до вторжения, которые, как правило, были ниже.

3. Запретить импорт российского газа в ЕС по трубопроводам, контролируемым рф. Это полностью заблокирует любые попытки агрессора перезапустить газопроводы «Ямал» и «Северный поток», а также перекроет газопровод «Турецкий поток» — оставив продажу через украинскую ГТС единственным каналом трубопроводных поставок российского газа в Европу.

Это повысит энергетическую безопасность и доходы Украины, одновременно уменьшив объемы продаж газа россией и сведя на нет цель россии продавать газ в Европу в обход Украины.

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4. Импорт сжиженного природного газа из россии в ЕС должен быть запрещен. Такое решение уже приняли США, Великобритания, Канада и Польша.

5. Ввести полные санкции против «Газпрома», «Газпромбанка» и российских нефтяных компаний. Незначительные исключения из ограничений могут быть сделаны для финансовых сделок, связанных с торговлей нефтью в пределах ценового лимита.

До сих пор санкционная коалиция была осторожна из-за зависимости Запада от российских энергоносителей. Но теперь, когда эта зависимость фактически ликвидирована, нет оснований не вводить широкие санкции против российских нефтегазовых компаний.

Санкции должны затронуть все российские нефтегазовые компании, как государственные — «Газпром», «Роснефть», «Газпромнефть», «Зарубежнефть», так и частные — «Сургутнефтегаз» и «Лукойл».

Это уменьшит нефтегазовые доходы россии примерно на $40 млрд в 2023 году, что приведет к снижению доходов от экспорта нефти и газа до уровня, ранее вызывавшего финансовый и валютный кризис в россии.

«В прошлом году российская экономика была устойчивой, несмотря на жесткое санкционное давление, поскольку рекордные доходы от продажи нефти и газа помогли избежать глубокого кризиса. Однако в условиях падения цен на энергоносители и блокирования значительной доли международных резервов экономика агрессора становится фундаментально хрупкой. Новые санкции приближают критический предел, за которым россия не сможет продолжать войну», — отмечают эксперты KSE Institute.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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