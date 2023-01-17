Президентка Єврокомісії закликала бізнес інвестувати в Україну — Finance.ua

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Президентка Єврокомісії закликала бізнес інвестувати в Україну

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Президентка Єврокомісії закликала бізнес інвестувати в Україну
Президентка Єврокомісії закликала бізнес інвестувати в Україну
Президентка Єврокомісії закликала приватний сектор інвестувати в Україну.
Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у вівторок, голова Європейської комісії відзначила «моральну та фізичну мужність» народу України в умовах вторгнення рф у країну.
«За останній рік ваша країна вразила світ і надихнула всю Європу. І я можу запевнити вас, що Європа завжди підтримуватиме вас», — сказала фон дер Ляєн звертаючись до присутньої в залі першої леді України Олени Зеленської.
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При цьому вона зазначила, що багато хто сумнівався у непохитності європейської підтримки, проте сьогодні Україна — кандидат на членство в ЄС, і європейські країни надають усе більше зброї.
Фон де Ляєн наголосила, що для просування вперед у процесі надання допомоги та реконструкції необхідні знання, а також гроші.
«Мій заклик до вас: нам потрібна будь-яка допомога „на борту“. Україна заслуговує мати настільки багато підтримки, наскільки це можливо. І нам потрібні не лише інвестиції державного сектору, а й приватні інвестиції та ваші знання», — сказала фон дер Ляєн.
Раніше стало відомо, що Європейський союз навряд чи встигне узгодити деталі десятого пакета санкцій проти росії та Білорусі до саміту Україна-ЄС, що запланований на 3 лютого.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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