Економіка рф на десятиліття зануриться в рецесію через санкції ЄС — фон дер Ляєн — Finance.ua

Економіка рф на десятиліття зануриться в рецесію через санкції ЄС — фон дер Ляєн Сьогодні 15:47 — Світ

Економіка рф на десятиліття зануриться в рецесію через санкції ЄС — фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції проти росії за повномасштабне вторгнення в Україну занурюють російську економіку в рецесію на десятиліття.

Про це вона сказала під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Ми запровадили найсуворіші санкції за всю історію, внаслідок чого російська економіка на десятиліття зануриться в рецесію, а її промисловість втратить сучасні й важливі технології. Безкарності за ці російські злочини не буде», — сказала фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн також наголосила, що не буде й послаблення у підтримці України: від допомоги у відновленні електро-, тепло- та водопостачання до підготовки до довгострокової реконструкції. ЄС буде підтримувати Україну стільки часу, скільки буде потрібно.

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Нагадаємо, у Брюсселі прискорюють роботу над 10-м пакетом санкцій проти росії. Нові обмеження ЄС стосуватимуться і білорусі.

Польща і Литва мають намір запропонувати Європейському Союзу запровадити десятий пакет санкцій проти російської федерації до річниці початку війни росії проти України.

Довідка Finance.ua:

Єврокомісія у вівторок здійснила виплату Україні 3 млрд євро — першого траншу макрофінансової допомоги загальним обсягом 18 млрд євро на 2023 рік.

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УНН За матеріалами:

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