ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет санкцій щодо росії — Finance.ua
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ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет санкцій щодо росії

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ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет санкцій щодо росії
ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет санкцій щодо росії
Європейський союз вестиме тісний діалог з країнами Групи семи щодо запровадження десятого пакету санкцій проти росії.
Про це під час зустрічі з журналістами у Брюсселі заявив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон, пише DW.
При цьому він зауважив, що ухвалювати нові санкції щодо рф стає дедалі складніше.
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«Ми повинні переконатися, що десятий пакет санкцій матиме більший вплив на росію, ніж на деякі країни-члени ЄС», — пояснив дипломат, наголосивши, що нові санкції можуть бути ухваленні лише після вироблення спільного рішення країн G7 і ЄС
Крім того, Швеція, яка почала головування в Євросоюзі, пообіцяла подовжити дію стелі цін на російську нафту, запроваджену ЄС і G7.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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