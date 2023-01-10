ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет санкцій щодо росії — Finance.ua

ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет санкцій щодо росії Сьогодні 10:47 — Світ

ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет санкцій щодо росії

Європейський союз вестиме тісний діалог з країнами Групи семи щодо запровадження десятого пакету санкцій проти росії.

Про це під час зустрічі з журналістами у Брюсселі заявив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон, пише DW

При цьому він зауважив, що ухвалювати нові санкції щодо рф стає дедалі складніше.

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«Ми повинні переконатися, що десятий пакет санкцій матиме більший вплив на росію, ніж на деякі країни-члени ЄС», — пояснив дипломат, наголосивши, що нові санкції можуть бути ухваленні лише після вироблення спільного рішення країн G7 і ЄС

Крім того, Швеція, яка почала головування в Євросоюзі, пообіцяла подовжити дію стелі цін на російську нафту, запроваджену ЄС і G7.

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Українська правда За матеріалами:

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