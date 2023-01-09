Шмигаль розповів про очікування України щодо наступного пакету санкцій ЄС проти рф — Finance.ua
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Шмигаль розповів про очікування України щодо наступного пакету санкцій ЄС проти рф

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Шмигаль розповів про очікування України щодо наступного пакету санкцій ЄС проти рф
Шмигаль розповів про очікування України щодо наступного пакету санкцій ЄС проти рф
Україна розраховує, що 10-й пакет санкцій ЄС проти росії міститиме обмеження проти ядерної галузі рф, зокрема «Росатома».
Про це заявив прем’р-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі у Києві з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом.
"Активно ведемо роботу з європейськими партнерами над підтримкою за чотирма напрямками: демілітаризація Запорізької АЕС, постачання електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з ЄС та санкції проти росії.
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Розраховуємо, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі росії, зокрема «Росатома». Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології", — написав Шмигаль у Telegram.
«Також торкнулися питань післявоєнного відновлення України. Відбудова має відбуватися на основі принципів зеленого курсу. Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів», — додав прем’єр.
Шмигаль також подякував Тіммермансу за ініціативу започаткування стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері відновлюваних газів.
За словами прем’єра, найближчим часом очікують укласти відповідний меморандум.
За матеріалами:
Економічна Правда
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