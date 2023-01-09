Високопосадовці Мінфіну США застерігають банки від надмірної обережності з санкціями – Bloomberg — Finance.ua
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Високопосадовці Мінфіну США застерігають банки від надмірної обережності з санкціями – Bloomberg

Фондовий ринок
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Високопосадовці Мінфіну США застерігають банки від надмірної обережності з санкціями – Bloomberg
Високопосадовці Мінфіну США застерігають банки від надмірної обережності з санкціями – Bloomberg
Високопосадовці Міністерства фінансів США планують здійснити турне, щоб обговорити те, що вони вважають «тривожною тенденцією», коли мова йде про санкції та інші форми ризику: банки проявляють надмірну обережність і відвертають клієнтів, які можуть потребувати їх найбільше.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США з питань тероризму і фінансової розвідки, цього місяця відвідає Сіетл, Сан-Франциско і Сан-Дієго, щоб застерегти банки від надмірного дотримання вимог, таких як відключення людей від послуг через побоювання потрапити під санкції.

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«Коли фінансові установи займаються де-ризикуванням — невибірковою втратою фінансового доступу для цілих категорій клієнтів — пересічні американці можуть бути змушені звернутися до нерегульованої та потенційно небезпечної фінансової діяльності», — сказав він.
Заява Нельсона підкреслює виклик, з яким стикаються США у зв’язку з санкціями: адміністрації, що змінювали одна одну, запроваджували їх швидко та іноді без особливої чіткості, очікуючи, що фінансові установи будуть дотримуватися їх самостійно. Банки, які порушують санкції, можуть зіткнутися з великими штрафами, тому вони часто проявляють надзвичайну обережність стосовно будь-кого, хто може розглядатися як санкційний ризик, зазначає Bloomberg.

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Нельсон зустрінеться з великими технологічними компаніями, такими як Apple Inc. та Alphabet Inc., а також з меншими установами, такими як незалежні банки та компанії з надання грошових послуг, які обслуговують діаспорні громади, що в першу чергу постраждали від зниження ризиків.
«Ми вважаємо, що фінансова інклюзія та протидія незаконному фінансуванню насправді доповнюють один одного, а не суперечать один одному, саме тому ми продовжуємо наполягати на підході, заснованому на оцінці ризиків, щоб зупинити відмивання грошей, фінансування тероризму та іншу незаконну діяльність», — наголосив Нельсон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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