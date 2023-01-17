Єврокомісія перерахувала Україні 3 млрд євро — Finance.ua

Єврокомісія перерахувала Україні 3 млрд євро Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Єврокомісія перерахувала Україні 3 млрд євро

Єврокомісія (ЄК) у вівторок здійснила виплату Україні 3 млрд євро — першого траншу макрофінансової допомоги загальним обсягом 18 млрд євро на 2023 рік.

«Комісія сьогодні спрямувала перший транш розміром 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги на суму до 18 млрд євро», — йдеться у пресрелізі ЄК.

Читайте також Транш МВФ та великий пакет допомоги від США: на що розраховують в НБУ

Наступні виплати здійснюватимуть щомісяця з березня розміром 1,5 млрд євро за раз.

У ЄК зазначили, що за допомогою цих коштів Україна зможе продовжувати виплачувати зарплати, пенсії, підтримувати функціонування основних громадських закладів, зокрема лікарень, шкіл і житла для переселенців. Крім цього, допомога ЄС має допомогти Україні відновити інфраструктуру та підтримувати макроекономічну стабільність.

У грудні 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік розміром 18 млрд євро.

Згідно з повідомленням Ради ЄС, сума кредиту, який нададуть Україні 2023 року, становитиме 18 млрд євро з 10-річним пільговим періодом. Держави — члени Євросоюзу покриватимуть основну частину відсоткових витрат. Гарантії щодо цього запозичення або буде отримано з бюджету ЄС, або їх нададуть країни Союзу.

Читайте також: Як Україна співпрацюватиме з МВФ у 2023 році

«Метою є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування невідкладних потреб України, відновлення критично важливої інфраструктури та початкова підтримка сталого повоєнного відновлення з метою допомоги Україні на її шляху до європейської інтеграції», — заявляли в Брюсселі.

Нагадаємо, Україна та Євросоюз 16 січня підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.