Україна та ЄС підписали меморандум про надання 18 млрд євро макрофіну — Finance.ua

Україна та ЄС підписали меморандум про надання 18 млрд євро макрофіну Сьогодні 15:12 — Казна та Політика

Україна та ЄС підписали меморандум про надання 18 млрд євро макрофіну

Україна та Євросоюз сьогодні, 16 січня, підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Перший транш очікується цього тижня.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

Голова уряду зазначає, що перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна очікує отримати вже цього тижня.

«Україна та ЄС лише підписали Меморандум про взаєморозуміння про надання 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Ми очікуємо отримати транш у розмірі 3 млрд євро цього тижня», — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, у грудні саміт ЄС офіційно схвалив пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 млрд євро. Згідно з програмою, Україна отримуватиме щомісяця 1,5 млрд євро для підтримки бюджету.

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