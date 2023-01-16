Україна та ЄС підписали меморандум про надання 18 млрд євро макрофіну — Finance.ua
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Україна та ЄС підписали меморандум про надання 18 млрд євро макрофіну

Казна та Політика
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Україна та ЄС підписали меморандум про надання 18 млрд євро макрофіну
Україна та ЄС підписали меморандум про надання 18 млрд євро макрофіну
Україна та Євросоюз сьогодні, 16 січня, підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Перший транш очікується цього тижня.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.
Голова уряду зазначає, що перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна очікує отримати вже цього тижня.
«Україна та ЄС лише підписали Меморандум про взаєморозуміння про надання 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Ми очікуємо отримати транш у розмірі 3 млрд євро цього тижня», — заявив Шмигаль.
Нагадаємо, у грудні саміт ЄС офіційно схвалив пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 млрд євро. Згідно з програмою, Україна отримуватиме щомісяця 1,5 млрд євро для підтримки бюджету.
За матеріалами:
РБК-Україна
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