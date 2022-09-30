Транш МВФ та великий пакет допомоги від США: на що розраховують в НБУ — Finance.ua

Транш МВФ та великий пакет допомоги від США: на що розраховують в НБУ Вчора 21:04 — Казна та Політика

Транш МВФ та великий пакет допомоги від США: на що розраховують в НБУ

У Національному банку України прогнозують, що міжнародна фінансова допомога Україні до кінця року становитиме 10 млрд доларів. У тому числі очікується ще 4,5 млрд доларів від США.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв’ю агентству « Інтерфакс-Україна ».

«Впевненості нам також додає анонсована міжнародна фінансова допомога близько 10 млрд доларів до кінця року», — сказав Гелетій.

За його словами, у НБУ сподіваються на позитивне рішення щодо розширення RFI МВФ, завдяки якому Україна зможе отримати ще близько 1,4 млрд доларів у жовтні.

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«Окрім цього, очікуємо на рішення по затвердженню додаткового пакету допомоги Україні на 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів», — додав він.

Як зазначив Гелетій, ці всі фактори допомагатимуть НБУ утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні та зберігати офіційний курс на поточному рівні.

Нагадаємо, США виділили Україні 4,5 млрд доларів безповоротної допомоги через механізм Світового банку. Перший транш на 3 млрд доларів надійшов на День Незалежності, другий — у вересні.

Довідка Finance.ua:

Україна має домовленість з МВФ про початок роботи над новою спеціальною програмою; місія МВФ розпочне роботу вже в жовтні цього року;

наступного року Україна потребує 38 млрд доларів для покриття дефіциту бюджету, таку суму планують покрити завдяки допомоги від міжнародних партнерів — США, ЄС та МВФ.

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