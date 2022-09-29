Україна отримала 500 мільйонів євро допомоги від ЄС — Finance.ua
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Україна отримала 500 мільйонів євро допомоги від ЄС

Казна та Політика
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Україна отримала 500 мільйонів євро допомоги від ЄС
Україна отримала 500 мільйонів євро допомоги від ЄС
Євросоюз переказав Україні 500 млн євро фінансової допомоги з оголошеного у вересні пакету підтримки.
Про це єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї заявив на спільному брифінґу з віцепрем’єр-міністеркою з питань євроінтеграції Ольгою Стефанішиною.
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«Ми підтримуємо реформи фінансово, а також виживання України в цій війні. Я дуже радий оголосити, що сьогодні 500 млн євро бюджетної підтримки мають надійти на банківський рахунок України», — зазначив він.
Віцепрем’єр-міністерка Стефанішина підтвердила надходження коштів.
Крім того, додав Варгеї, на зустрічі з віцепремʼєр-міністеркою вони обговорили, як ЄС може найшвидше надати 100 млн євро на відбудову шкіл в Україні.

Довідка Finance.ua:

  • Європейська комісія у вересні підписала чотири секторальні угоди з Україною, перша з яких передбачає нову програму бюджетної підтримки на суму 500 мільйонів євро;
  • у ЄК зазначили, що це фінансування дасть змогу гарантувати проживання та освіту для внутрішньо переміщених осіб та підтримуватиме сільськогосподарський сектор.
  • також в рамках Ради буде підписано інші угоди. Серед них — угода про участь України у програмі Європейського Союзу «Цифрова Європа», а також угода, яка дасть змогу Україні брати участь у податковій програмі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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