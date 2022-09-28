В Єврокомісії напрацювали новий пакет санкцій проти росії: які обмеження планують ввести — Finance.ua

В Єврокомісії напрацювали новий пакет санкцій проти росії: які обмеження планують ввести Вчора 20:16 — Світ

В Єврокомісії напрацювали новий пакет санкцій проти росії: які обмеження планують ввести

Урсула фон дер Ляєн заявила про новий пакет санкцій проти росії. Його запровадять через те, що кремль «перевів вторгнення в Україну на новий рівень».

Відповідну інформацію президентка Європейської комісії повідомила 28 вересня.

Вона також розповіла, що санкції стосуватимуться нафти, імпорту та тих, хто допомагає росії обходити санкції.

Урсула фон дер Ляєн сказала, що кремль має заплатити за цю подальшу ескалацію. Тож Єврокомісія напрацювала новий пакет болючих санкцій проти росії.

«Перша частина стосується осіб і організацій. Друга — обмеження торгівлі. Таким чином ми ізолюємо російську економіку і вдаримо по ній ще сильніше», — пояснила фон дер Ляєн.

Вона додала, що йдеться про:

заборону торгівлі: тобто російські товари не будуть продаватися на європейських ринках;

розширення списку товарів, які більше не будуть постачати до росії. Зокрема, це товари, які кремль може використати у військовій сфері — електронні або компоненти для літаків, а також хімічні засоби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

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