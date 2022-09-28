В Єврокомісії напрацювали новий пакет санкцій проти росії: які обмеження планують ввести — Finance.ua
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В Єврокомісії напрацювали новий пакет санкцій проти росії: які обмеження планують ввести

Світ
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В Єврокомісії напрацювали новий пакет санкцій проти росії: які обмеження планують ввести
В Єврокомісії напрацювали новий пакет санкцій проти росії: які обмеження планують ввести
Урсула фон дер Ляєн заявила про новий пакет санкцій проти росії. Його запровадять через те, що кремль «перевів вторгнення в Україну на новий рівень».
Відповідну інформацію президентка Європейської комісії повідомила 28 вересня.
Вона також розповіла, що санкції стосуватимуться нафти, імпорту та тих, хто допомагає росії обходити санкції.
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Урсула фон дер Ляєн сказала, що кремль має заплатити за цю подальшу ескалацію. Тож Єврокомісія напрацювала новий пакет болючих санкцій проти росії.
«Перша частина стосується осіб і організацій. Друга — обмеження торгівлі. Таким чином ми ізолюємо російську економіку і вдаримо по ній ще сильніше», — пояснила фон дер Ляєн.
Вона додала, що йдеться про:
  • заборону торгівлі: тобто російські товари не будуть продаватися на європейських ринках;
  • розширення списку товарів, які більше не будуть постачати до росії. Зокрема, це товари, які кремль може використати у військовій сфері — електронні або компоненти для літаків, а також хімічні засоби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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