Восьмий пакет санкцій ЄС торкнеться цін на російську нафту та IT-сфери, — FT Вчора 12:47 — Світ

Восьмий пакет санкцій ЄС торкнеться цін на російську нафту та IT-сфери, — FT

Восьмий пакет санкцій Європейського Союзу включатиме стелю цін на російську нафту і стосуватиметься IT-сфери та кібербезпеки. ЄС готує пакет у відповідь на мобілізацію в росії та спроби анексувати території України.

Про це повідомляє Financial Times

За даними джерел видання, пакет буде запропоновано до розгляду після зустрічей офіційних осіб Єврокомісії з представниками країн — членів ЄС, які розпочинаються вже сьогодні.

У черговому санкційному пакеті буде прописано додаткові списки росіян, які підпадають під обмеження, а також заходи проти програмного забезпечення.

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FT пише, що найбільш радикально налаштовані члени ЄС — Польща, Латвія, Литва та Естонія — закликають запровадити жорсткіші обмеження. Так вони хочуть позбавити доступу до SWIFT ще більше російських банків, а також наполягають на введенні заборони на імпорт алмазів. Крім того, політики цих держав закликають запровадити обмеження і проти Білорусі. Однак європейські чиновники зазначили, що щодо деяких амбітних ідей досягти угоди буде складно.

«Чим більше ви пропонуєте, тим більше підстав у деяких країн ЄС стати незговірливими. З іншого боку, якщо санкцій буде замало, „яструби“ скажуть, що цього недостатньо», — сказав європейський дипломат.

Нагадаємо, країни-члени ЄС хочуть протягом кількох тижнів досягти обмеження цін на російську нафту після ядерних погроз президента рф володимира путіна.

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