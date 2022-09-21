Рада ЄС розширить санкції проти російських депутатів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада ЄС розширить санкції проти російських депутатів

Світ
86
Рада ЄС розширить санкції проти російських депутатів
Рада ЄС розширить санкції проти російських депутатів
Вісім країн, і серед них Україна, приєдналися до рішення Ради ЄС про розширення санкційного списку у зв’язку з агресією рф проти України.
Про це йдеться в декларації високого представника ЄС.
1 вересня 2022 року Рада ЄС додала трьох осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, до списку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи.
«Країни-кандидати на вступ до ЄС Північна Македонія, Чорногорія, Албанія та Україна, потенційна країна-кандидат Боснія та Герцеговина та країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія приєднуються до цього рішення Ради», — йдеться в документі.
Зазначається, що ці країни забезпечать відповідність своєї національної політики цьому Рішенню Ради.
До розширеного 1 вересня списку потрапили депутати Держдуми рф Алла Полякова та Антон Ткачов, а також член Ради Федерації рф Валерій Пономарьов.
Полякову та Ткачова внесли до списку, оскільки вони підтримали визнання «незалежності» так званих «ДНР» та «ЛНР». Пономарьов потрапив під санкції через аналогічне голосування в Раді федерації.
Загалом персональні санкції ЄС стосуються близько 1000 росіян та 100 юридичних осіб.

Російський економічний корабель, іди на##й

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.