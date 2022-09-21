Рада ЄС розширить санкції проти російських депутатів — Finance.ua

Рада ЄС розширить санкції проти російських депутатів Вчора 09:45 — Світ

Рада ЄС розширить санкції проти російських депутатів

Вісім країн, і серед них Україна, приєдналися до рішення Ради ЄС про розширення санкційного списку у зв’язку з агресією рф проти України.

Про це йдеться в декларації високого представника ЄС.

1 вересня 2022 року Рада ЄС додала трьох осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, до списку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи.

«Країни-кандидати на вступ до ЄС Північна Македонія, Чорногорія, Албанія та Україна, потенційна країна-кандидат Боснія та Герцеговина та країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія приєднуються до цього рішення Ради», — йдеться в документі.

Зазначається, що ці країни забезпечать відповідність своєї національної політики цьому Рішенню Ради.

До розширеного 1 вересня списку потрапили депутати Держдуми рф Алла Полякова та Антон Ткачов, а також член Ради Федерації рф Валерій Пономарьов.

Полякову та Ткачова внесли до списку, оскільки вони підтримали визнання «незалежності» так званих «ДНР» та «ЛНР». Пономарьов потрапив під санкції через аналогічне голосування в Раді федерації.

Загалом персональні санкції ЄС стосуються близько 1000 росіян та 100 юридичних осіб.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.