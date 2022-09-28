МВФ наступного року може почати нову програму співпраці з Україною — Finance.ua
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МВФ наступного року може почати нову програму співпраці з Україною

Казна та Політика
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МВФ наступного року може почати нову програму співпраці з Україною
МВФ наступного року може почати нову програму співпраці з Україною
Україна має домовленість з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про початок роботи над новою спеціальною програмою; місія МВФ розпочне роботу вже в жовтні цього року.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 27 вересня.
«Дуже важливі розмови були з керівником МВФ Крісталіною Георгієвою та керівництвом Світового банку паном Тротсенбургом та пані Б’єрде. Фактично це дві найбільші міжнародні фінансові організації. І ми маємо запевнення, що вони продовжать підтримувати Україну. Зокрема, з МВФ маємо домовленість про початок роботи над новою спеціальною програмою. Очікуємо, що місія по Україні розпочне роботу вже в жовтні цього року, а програма (розпочнеться. — Ред.) наступного року», — сказав Шмигаль.
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Цього ж року Україна отримає від МВФ загалом 2,8 млрд доларів, додав він.
Прем’єр також зазначив, що питання фінансової допомоги було обговорено і з новою прем’єркою Великої Британії Ліз Трасс.
«Україна отримає від Британії 500 млн доларів на закупівлю газу, що ще більше посилить нашу стійкість на цей опалювальний сезон», — зауважив Шмигаль.
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Він також наголосив, що з західними партнерами Україна проговорює й план відбудови країни та порушує питання ресурсів, які необхідні для якісної реалізації цього плану.
«До 500 млрд доларів російських активів заморожено на Заході. Ми лобіюємо прийняття нової міжнародної угоди та зміни національних законодавств партнерів, аби саме російські конфісковані кошти стали основним ресурсом нашої відбудови та європейської трансформації», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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