Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні у жовтні, — Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Сторони домовились про початок роботи місії фонду у жовтні.
Про це повідомив голова Кабміну у Twitter.
За його словами, під час переговорів було обговорено питання нової програми співробітництва між Україною та МВФ.
«Домовилися про початок місії МВФ вже у жовтні», — написав Шмигаль за підсумками переговорів.
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Також прем’єр зазначив, що подякував Георгієву за лідерство та підтримку у боротьбі з агресором.
Раніше стало відомо, що МВФ планує розробити нову довгострокову програму кредитування для України. Для цього місія фонду проведе консультації з українською економічною групою.
Крім того, у вівторок, 13 вересня, Володимир Зеленський за підсумками переговорів із Георгієвою заявив, що МВФ планує виділити Україні новий транш у розмірі 1,4 мільярда доларів.
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