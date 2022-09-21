Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні у жовтні, — Шмигаль Вчора 10:16 — Казна та Політика

Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні у жовтні, — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Сторони домовились про початок роботи місії фонду у жовтні.

Про це повідомив голова Кабміну у Twitter

За його словами, під час переговорів було обговорено питання нової програми співробітництва між Україною та МВФ.

«Домовилися про початок місії МВФ вже у жовтні», — написав Шмигаль за підсумками переговорів.

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Також прем’єр зазначив, що подякував Георгієву за лідерство та підтримку у боротьбі з агресором.

Раніше стало відомо, що МВФ планує розробити нову довгострокову програму кредитування для України. Для цього місія фонду проведе консультації з українською економічною групою.

Крім того, у вівторок, 13 вересня, Володимир Зеленський за підсумками переговорів із Георгієвою заявив, що МВФ планує виділити Україні новий транш у розмірі 1,4 мільярда доларів.

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