Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні у жовтні, — Шмигаль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні у жовтні, — Шмигаль

Казна та Політика
136
Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні у жовтні, — Шмигаль
Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні у жовтні, — Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Сторони домовились про початок роботи місії фонду у жовтні.
Про це повідомив голова Кабміну у Twitter.
За його словами, під час переговорів було обговорено питання нової програми співробітництва між Україною та МВФ.
«Домовилися про початок місії МВФ вже у жовтні», — написав Шмигаль за підсумками переговорів.
Читайте також
Також прем’єр зазначив, що подякував Георгієву за лідерство та підтримку у боротьбі з агресором.
Раніше стало відомо, що МВФ планує розробити нову довгострокову програму кредитування для України. Для цього місія фонду проведе консультації з українською економічною групою.
Крім того, у вівторок, 13 вересня, Володимир Зеленський за підсумками переговорів із Георгієвою заявив, що МВФ планує виділити Україні новий транш у розмірі 1,4 мільярда доларів.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.