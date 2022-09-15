МВФ змінив главу місії в Україні — Finance.ua

МВФ змінив главу місії в Україні Вчора 10:45

Громадянин Великої Британії Гевін Грей із 20 вересня змінить Іванну Владкову-Голлар на посаді глави місії Міжнародного валютного фонду в Україні.

«Пан Грей має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються», — йдеться в повідомленні постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна у четвер.

Нагадаємо, МВФ розробляє нову довгострокову кредитну програму для України. Про це повідомила глава фонду Кристаліна Георгієва в інтерв’ю Центру глобального розвитку. «Ми обговорили довгострокову співпрацю з Україною та шлях до програми, яка б принесла велику користь Україні... Ми домовилися, що місія фонду співпрацюватиме з економічною групою України протягом наступних тижнів», — розповіла вона. При цьому вона не озвучила жодних параметрів нової програми МВФ.

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