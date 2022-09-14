МВФ розробляє нову програму для України — Finance.ua

МВФ розробляє нову програму для України Вчора 16:01 — Казна та Політика

МВФ розробляє нову програму для України

МВФ розробляє нову довгострокову кредитну програму для України.

Про це повідомила глава фонду Кристаліна Георгієва в інтерв’ю Центру глобального розвитку.

«Ми обговорили довгострокову співпрацю з Україною та шлях до програми, яка б принесла велику користь Україні... Ми домовилися, що місія фонду співпрацюватиме з економічною групою України протягом наступних тижнів», — розповіла вона.

При цьому вона не озвучила жодних параметрів нової програми МВФ.

Георгієва нагадала про надання Україні додаткової допомоги у 1,4 млрддоларів.

«[Зеленський] сказав, що очікує продовження співпраці фонду з Україною в тому, де ми найкращі, — у макроекономіці, монетарній політиці. Вони протягом цих місяців звертаються до нас із дуже конкретними питаннями, продиктованими дійсністю. Що робити з доходами у тому середовищі, у якому вони опинилися? Як стабілізувати надходження, допоки економіка повертається до нормальних показників? Подібні питання надходитимуть і далі», — сказала Георгієва.

Довідка Finance.ua:

раніше Reuters з посиланням на власні дежерела повідомляв, що МВФ планує надавати екстрену фінансову допомогу Україні та іншим країнам, які зіткнулися з різким прискоренням зростання цін на продукти харчування, що було спричинено російсько-українською війною;

заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявляв, що на початку серпня Україна звернулась до Міжнародного валютного фонду із офіційним запитом щодо започаткування нової програми кредитування. Її основними цілями мають стати покриття розриву платіжного балансу, забезпечення макроекономічної стабільності в країні та продовження структурних реформ, в тому числі націлених на набуття Україною статусу члена ЄС



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