Україна звернулася до МВФ із запитом про нову програму: на що підуть кошти — Finance.ua
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Україна звернулася до МВФ із запитом про нову програму: на що підуть кошти

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Нова програма з МВФ необхідна Україні для покриття дефіциту та забезпечення макроекономічної стабільності. МВФ може кредитувати країни в стані війни.
Про це повідомляється в заяві заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.
«На початку серпня Україна звернулась до Міжнародного валютного фонду із офіційним запитом щодо започаткування нової програми кредитування. На нашу думку, її основними цілями мають стати покриття розриву платіжного балансу, забезпечення макроекономічної стабільності в країні та продовження структурних реформ, в тому числі націлених на набуття Україною статусу члена ЄС», — сказав він.
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За його словами, зараз продовжуються активні консультації між органами державної влади в Україні та експертами МВФ. «Ми також знаємо, що всередині МВФ зараз ідуть жваві дискусії щодо того, який саме формат програми найбільш підходить для України», — додав Ніколайчук.
Заступник голови НБУ висловив сподівання, що «найближчим часом будуть офіційні повідомлення щодо форматів підтримки з боку МВФ».
Ніколайчук також спростував поширену думку про те, що МВФ не може кредитувати країни в стані війни. «Тому це не є перешкодою для запуску програми», — сказав він.
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Нагадаємо, Кабінет міністрів переформовував робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом, яка була створена у 2020 році. Група готуватиме нову програму з МВФ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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