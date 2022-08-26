Україна почала готувати нову програму з МВФ — Finance.ua
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Україна почала готувати нову програму з МВФ

Казна та Політика
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Україна почала готувати нову програму з МВФ
Україна почала готувати нову програму з МВФ
Кабінет Міністрів переформовував робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом, яка була створена у 2020 році. Група готуватиме нову програму з МВФ.
Про це свідчить постанова від 23 серпня 2022 р. № 942.
Згідно з рішенням, очолює групу урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца. До групи увійшли представники Мінфіну, НБУ, Мінюсту, «Нафтогазу», Міненерго та інших відомств.
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Група отримала завдання «напрацювання основних параметрів майбутньої спільної з МВФ Програми співробітництва».
Крім визначення основних параметрів програми, група також пропише «зобов’язання української сторони».
Згідно з рішенням, голова робочої групи може прийняти рішення про проведення засідання в режимі реального часу (онлайн) із використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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