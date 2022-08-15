Програма МВФ під час війни: на що може розраховувати Україна — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Програма МВФ під час війни: на що може розраховувати Україна

Казна та Політика
465
Програма МВФ під час війни: на що може розраховувати Україна
Програма МВФ під час війни: на що може розраховувати Україна
У Міністерстві фінансів розраховують отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою програмою як мінімум більше, ніж Україна має сплатити Фонду за боргами.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
«Питання суми я не хочу озвучувати, тому що це некоректно. Те, що хочемо ми — це, звичайно, дуже добре. Але більш важливо те, що можуть нам надати. Це питання компромісів, домовленостей і взагалі наявності програми», — зазначив він.
Читайте також
За його словами, поки немає розуміння, що це буде за програма, тому складно сказати, які будуть її умови. Не виключено, що це може бути програма без умов.
«Нам головне, щоб з нами пішли в програму, тому що це не просто про кошти. Це ще й про сигнал взагалі ринку, іншим країнам-донорам, що Україна є надійним партнером», — додав Марченко.
Місце для вашої реклами
Він також нагадав про ідею перерахування Україні квот спеціальних прав запозичень, розподілених минулого року МВФ між країнами для боротьби з економічними наслідками пандемії. Втім, через певні технічні складнощі, за словами міністра, з точки зору імплементації поки немає реальних кроків.

Довідка Finance.ua:

  • Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду про започаткування нової спеціальної програми фінансування;
  • Україна розраховує на близько $20 млрд від Міжнародного валютного фонду. Нову програму бажано розпочати вже в листопаді, сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.