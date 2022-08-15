Програма МВФ під час війни: на що може розраховувати Україна — Finance.ua

Програма МВФ під час війни: на що може розраховувати Україна Вчора 21:05 — Казна та Політика

Програма МВФ під час війни: на що може розраховувати Україна

У Міністерстві фінансів розраховують отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою програмою як мінімум більше, ніж Україна має сплатити Фонду за боргами.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

«Питання суми я не хочу озвучувати, тому що це некоректно. Те, що хочемо ми — це, звичайно, дуже добре. Але більш важливо те, що можуть нам надати. Це питання компромісів, домовленостей і взагалі наявності програми», — зазначив він.

За його словами, поки немає розуміння, що це буде за програма, тому складно сказати, які будуть її умови. Не виключено, що це може бути програма без умов.

«Нам головне, щоб з нами пішли в програму, тому що це не просто про кошти. Це ще й про сигнал взагалі ринку, іншим країнам-донорам, що Україна є надійним партнером», — додав Марченко.

Він також нагадав про ідею перерахування Україні квот спеціальних прав запозичень, розподілених минулого року МВФ між країнами для боротьби з економічними наслідками пандемії. Втім, через певні технічні складнощі, за словами міністра, з точки зору імплементації поки немає реальних кроків.

Довідка Finance.ua:

Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду про започаткування нової спеціальної програми фінансування;

Україна розраховує на близько $20 млрд від Міжнародного валютного фонду. Нову програму бажано розпочати вже в листопаді, сказав голова НБУ Кирило Шевченко.



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