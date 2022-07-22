Україні потрібна нова програма з МВФ. У НБУ розповіли, в чому виникла проблема з фондом — Finance.ua
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Україні потрібна нова програма з МВФ. У НБУ розповіли, в чому виникла проблема з фондом

Казна та Політика
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Україні потрібна нова програма з МВФ. У НБУ розповіли, в чому виникла проблема з фондом
Україні потрібна нова програма з МВФ. У НБУ розповіли, в чому виникла проблема з фондом
Україна зацікавлена у запровадженні нової програми з Міжнародним валютним фондом. Однак фонд поки що не готовий до рішучих кроків в тій ситуації, в якій опинилася Україна.
Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час дискусії, організованої Київською школою економіки.
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«МВФ немає досвіду запровадження макроекономічних програм в ситуаціях, в яких ми перебуваємо зараз. Вони не до кінця розуміють, як в поточних умовах можна в середньостроковому періоді збалансувати наш бюджет, враховуючи те, що величезні витрати видатків на оборону», — сказав Ніколайчук.
За його словами, потрібно приймати рішення, які виходять за межі стандартних рецептів. «І ми поки що бачимо, що всередині фонду немає готовності йти на такі сміливі кроки», — сказав він.
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«На сьогодні це є ключовою проблемою, яку без певного тиску на основних стейкхолдерів МВФ, політичного тиску, який може відбуватися і через виборців цих основних стейкхолдерів, навряд чи ми зможемо досягти позитивного результату», — додав заступник голови НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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