Україні потрібна нова програма з МВФ. У НБУ розповіли, в чому виникла проблема з фондом — Finance.ua

Україні потрібна нова програма з МВФ. У НБУ розповіли, в чому виникла проблема з фондом Вчора 16:47 — Казна та Політика

Україні потрібна нова програма з МВФ. У НБУ розповіли, в чому виникла проблема з фондом

Україна зацікавлена у запровадженні нової програми з Міжнародним валютним фондом. Однак фонд поки що не готовий до рішучих кроків в тій ситуації, в якій опинилася Україна.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час дискусії, організованої Київською школою економіки.

Читайте також Україна домовляється з МВФ про можливість перегляду графіка виплат за боргом

«МВФ немає досвіду запровадження макроекономічних програм в ситуаціях, в яких ми перебуваємо зараз. Вони не до кінця розуміють, як в поточних умовах можна в середньостроковому періоді збалансувати наш бюджет, враховуючи те, що величезні витрати видатків на оборону», — сказав Ніколайчук.

За його словами, потрібно приймати рішення, які виходять за межі стандартних рецептів. «І ми поки що бачимо, що всередині фонду немає готовності йти на такі сміливі кроки», — сказав він.

«На сьогодні це є ключовою проблемою, яку без певного тиску на основних стейкхолдерів МВФ, політичного тиску, який може відбуватися і через виборців цих основних стейкхолдерів, навряд чи ми зможемо досягти позитивного результату», — додав заступник голови НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.