Україна домовляється з МВФ про можливість перегляду графіка виплат за боргом — Finance.ua
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Україна домовляється з МВФ про можливість перегляду графіка виплат за боргом

Казна та Політика
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Україна домовляється з МВФ про можливість перегляду графіка виплат за боргом
Україна домовляється з МВФ про можливість перегляду графіка виплат за боргом
Україна обговорює з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями можливості перегляду графіка виплат за зовнішнім боргом.
Про це розповів урядовий уповноважений з питань держборгу Юрій Буца у ході обговорення, організованому Центром економічної стратегії.
«Ми спілкуємося з МФО також, але там суто юридично можуть бути інші підходи... Думаємо у цьому напряму», — сказав він.
Буца уточнив, що у випадку з Міжнародним валютним фондом без таких дій при продовженні всіх виплат Україна за підсумками року перерахує Фонду більше коштів, ніж отримає від нього навіть з урахуванням отриманих після початку повномасштабної війни 1,4 млрд доларів.
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За його словами, є два основні варіанти вирішення проблеми: або хтось із членів G7 готовий замістити ці виплати, або МВФ збільшує фінансування України через нову програму.
Водночас урядовий уповноважений пояснив, що розпочати нову програму важко, оскільки вкрай складно зробити макропрогноз на термін її дії.
«Спілкуємося з МВФ, яким може бути рішення. Поки що рано говорити які будуть варіанти... Бачимо проблему відтоку, але не можемо сказати, що у нас є якесь рішення, про яке публічно можемо повідомити», — зазначив Буца.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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