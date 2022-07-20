Україна офіційно просить кредиторів перенести виплати за зовнішнім боргом — Finance.ua

Україна офіційно просить кредиторів перенести виплати за зовнішнім боргом Вчора 15:01 — Казна та Політика

Україна офіційно просить кредиторів перенести виплати за зовнішнім боргом

Уряд опублікував постанову, якою доручив Міністерству фінансів домовитися з кредиторами України про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, а за ВВП-варантами — на один рік.

Про це йдеться в урядових постановах № 805 та № 806, опублікованих на Урядовому порталі.

Щодо єврооблігацій, Мінфіну доручено домовитися з кредиторами про перенесення дати погашення на 24 місяці.

Якщо держателі облігацій не погодяться на такі зміни, то уряд планує обслуговувати борги згідно чинних умов випуску євробондів. Якщо ж погодяться, відсотковий дохід за облігаціями далі нараховуватиметься за передбаченими проспектом емісії ставками. При цьому на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід.

Читайте також МВФ очікує, що Україна продовжить обслуговувати зовнішній борг

Разом ці виплати утворюють суму доходу держателів, яка розраховується Мінфіном та не може перевищувати 3 млрд доларів (сукупно для всіх облігацій у доларі) та 300 млн євро ( для всіх облігацій в євро).

Такі зміни уряд хоче погодити до 15 серпня. Виплати за облігаціями 2018 року, які треба провести до 1 серпня, здійснять не раніше проведення держателями облігацій голосування щодо змін до умов їхнього випуску, або ж не пізніше спливу пільгового періоду здійснення платежів (грейс-періоду).

Щодо ВВП-варантів, уряд хоче домовитися про низку змін до умов виплат за ними.

По-перше, пропонується, аби у звітному 2023 році базова сума не перевищувала 0,5% ВВП у поточних цінах. Раніше передбачалось, що до 2025 року максимальний розмір виплат за цим інструментом обмежувався 1% від ВВП, а після — без обмежень з урахуванням темпів зростання економіки.

Читайте також Україна повинна відстрочити виплати за держборгом: радник Зеленського запропонував два варіанти

Також до умов випуску пропонують включити можливість України протягом 2024-2027 років викупити свої деривативи повністю або частково за ціною, що дорівнює сукупній умовній сумі варантів під викуп. Якщо в ці роки повинні здійснюватися будь-які виплати, то ціна викупу збільшується на суму цих виплат.

Строк обігу варантів продовжується не один рік. Таким чином останнім звітним роком стає 2039 рік, а кінцевою датою — дата виплати, що припадає на 2041 рік.

Виплата за державними деривативами, що належить до сплати 31 травня 2023 року, відстрочується до 1 серпня 2024 року.

За надання згоди на зміну умов держателям деривативів запропонують плату за згоду. Її розраховуватиме Мінфін, при цьому сума не може перевищувати 215 млн доларів. Плата за згоду здійснюється 1 серпня 2024 року.

Якщо Україна не виплатить плати за згоду, держателі отримують право вимагати від держави викупу деривативів, що їм належать, за ціною сукупної умовної суми деривативів, які викупляються.

Як і у випадку з облігаціями, у разі непогодження змін Україна продовжить платити за боргами згідно чинних домовленостей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.